विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने वृंदावन में लिया संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद, एक घंटे सुना सत्संग

सत्संग के दौरान प्रेमानंद महाराज ने दीक्षा और पूर्ण शरणागति के अंतर को समझाया। उन्होंने कहा कि दीक्षा, पूर्ण शरणागति की पहली सीढ़ी है। उन्होंने समझाया कि सच्ची शरणागति तब होती है जब व्यक्ति अपनी वाणी और मन से केवल अपने इष्ट पर ही भरोसा रखे। श्रीजी की कृपा को सर्वोपरि मानते हुए किसी अन्य को वह स्थान न दिया जाए, जो गुरु और इष्ट का है। संत ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे अर्जुन के रथ को स्वयं भगवान चला रहे थे, क्योंकि अर्जुन पूर्ण शरणागत थे। जब साधक पूर्ण समर्पण कर देता है, तब ईश्वर स्वयं उसके जीवन की बागडोर संभाल लेते हैं।