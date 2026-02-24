बांके बिहारी में लागू हुई नई व्यवस्था, मंदिर के बाहर भी दिखेंगे ठाकुरजी के लाइव दर्शन

मंदिर परिसर और आसपास के प्रमुख स्थानों गेट संख्या एक, गेट संख्या पांच, गेट तीन की गली, जगमोहन के ऊपर, विद्यापीठ चौराहा और जादौन पार्किंग पर एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही हैं। इन स्क्रीन के जरिए मंदिर के बाहर मौजूद श्रद्धालु भी आसानी से लाइव दर्शन कर सकेंगे। हाईपावर्ड प्रबंध कमेटी ने इस योजना को अंतिम रूप देते हुए नोएडा की एक संस्था को जिम्मेदारी सौंपी है। 26 फरवरी तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी।