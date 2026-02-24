24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

बांके बिहारी में लागू हुई नई व्यवस्था, मंदिर के बाहर भी दिखेंगे ठाकुरजी के लाइव दर्शन

रंगभरनी एकादशी पर भक्त ठाकुरजी के लाइव भी घर बैठे कर सकेंगे। इससे पहले मंदिर में फोटो और वीडियो लेने पर रोक लगाने संबंधी बोर्ड हटा दिए गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

मथुरा

image

Aman Pandey

Feb 24, 2026

Banke bihari mandir

नया मोड़: बांके बिहारी मंदिर निजी प्रॉपर्टी नहीं। फोटो: bihariji.org

श्री बांके बिहारी मंदिर में होली और रंगभरनी एकादशी के अवसर पर इस बार श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। मंदिर प्रबंधन ने ठाकुरजी के दर्शन के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है। अब भक्त घर बैठे लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए विशेष वेबसाइट तैयार की जा रही है।

26 फरवरी पूरी होंगी सभी तैयारियां

मंदिर परिसर और आसपास के प्रमुख स्थानों गेट संख्या एक, गेट संख्या पांच, गेट तीन की गली, जगमोहन के ऊपर, विद्यापीठ चौराहा और जादौन पार्किंग पर एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही हैं। इन स्क्रीन के जरिए मंदिर के बाहर मौजूद श्रद्धालु भी आसानी से लाइव दर्शन कर सकेंगे। हाईपावर्ड प्रबंध कमेटी ने इस योजना को अंतिम रूप देते हुए नोएडा की एक संस्था को जिम्मेदारी सौंपी है। 26 फरवरी तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी।

उधर, रंगभरनी एकादशी को देखते हुए वृंदावन में 26 फरवरी रात 8 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। नगर में भारी और व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। छटीकरा-वृंदावन मार्ग, कृष्णा विहार गोलचक्कर, पानीघाट तिराहा, सुनरख रोड और परिक्रमा मार्ग पर भी भारी वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी।

हालांकि एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं को प्रतिबंध से छूट दी गई है। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित यातायात योजना का पालन करने की अपील की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Feb 2026 01:47 pm

Published on:

24 Feb 2026 01:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / बांके बिहारी में लागू हुई नई व्यवस्था, मंदिर के बाहर भी दिखेंगे ठाकुरजी के लाइव दर्शन

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रेमानंद महाराज के दर्शन कुछ दिन रहेंगे बंद, जानें पूरी जानकारी

मथुरा

3 दिन बरसाना में डेरा डालेंगे ASP अनुज चौधरी, FIR के बाद मिली बड़ी जिम्मेदारी, लोगों से की अपील

रसाना की लठमार होली की कमान संभालेंगे ASP अनुज चौधरी
मथुरा

यूपी का मिनी जामताड़ा: पुलिस वाहनों ने घेरा गांव, 240 पुलिसकर्मियों की रेड से मचा साइबर ठगों में हड़कंप

मथुरा

Mathura Holi 2026: ब्रज में रहेगी होली की धूम, चलेंगी 170 स्पेशल बसें, जानें लठ्ठमार से लेकर विधवा होली तक का पूरा शेड्यूल

mathura holi
मथुरा

काल बनकर दौड़ी तेज रफ्तार! मथुरा में रजबहे में पलटी कार, चार युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत

mathura car accident rajbaha 4 youths die
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.