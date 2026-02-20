Mathura Holi 2026: ब्रज में रहेगी होली की धूम, चलेंगी 170 स्पेशल बसें, जानें लठ्ठमार से लेकर विधवा होली तक का पूरा शेड्यूल

Mathura Holi 2026: ब्रज की धरती पर रंगोत्सव 2026 की तैयारियां अपने चरम पर हैं। साल 2026 के रंगोत्सव में देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की राह आसान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। विश्व प्रसिद्ध लठ्ठमार होली से लेकर सामाजिक बदलाव की प्रतीक विधवा होली एक बार फिर ब्रज को विभिन्न रंगों के त्योहार में रंगने जा रहे हैं। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 170 विशेष बसों का बेड़ा तैयार किया गया है। इन बसों से श्रद्धालुओं को 'राधे-राधे' के उद्घोष के साथ कान्हा की नगरी के दर्शन कराए जाएंगे।