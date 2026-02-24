3 दिन बरसाना में डेरा डालेंगे ASP अनुज चौधरी, FIR के बाद मिली बड़ी जिम्मेदारी, लोगों से की अपील

रसाना की लठमार होली की कमान संभालेंगे ASP अनुज चौधरी
ASP Anuj Chaudhary News: फिरोजाबाद के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) अनुज चौधरी को स्पेशल ड्यूटी पर बरसाना भेजा गया है। वे वहां तीन दिनों तक होली के दौरान सुरक्षा का पूरा जिम्मा संभालेंगे। बरसाना में लठमार होली का त्योहार बहुत प्रसिद्ध है, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
ASP अनुज चौधरी ने लोगों से अपील की है कि वे होली प्रेम और प्यार के साथ खेलें। उन्होंने कहा कि त्योहार का मजा अनुशासन बनाए रखकर ही लिया जा सकता है। किसी भी तरह की झगड़े या हिंसा से बचना चाहिए। वे चाहते हैं कि सभी लोग खुशी-खुशी होली मनाएं और कोई अनहोनी न हो। बता दें कि कुछ दिन पहले संभल जिले में हुई एक हिंसा की घटना को लेकर अनुज चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। उस घटना में कुछ लोगों के बीच झड़प हुई थी और पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगा था। इस FIR के बाद भी अनुज चौधरी को बरसाना में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पता चलता है कि पुलिस विभाग उन पर भरोसा कर रहा है।
बरसाना की लठमार होली हर साल बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। महिलाएं पुरुषों पर लाठियां चलाती हैं और रंग-गुलाल के साथ मस्ती करती हैं। इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बहुत जरूरी होती है। ASP अनुज चौधरी की टीम दिन-रात ड्यूटी पर रहेगी, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से बीत सके। पुलिस ने पहले से ही कई बंदोबस्त किए हैं। अतिरिक्त पुलिसकर्मी, सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं। अनुज चौधरी ने कहा है कि वे खुद मौके पर रहकर स्थिति पर नजर रखेंगे। उनका मकसद है कि बरसाना की होली यादगार और सुरक्षित बने।
