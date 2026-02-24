24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

3 दिन बरसाना में डेरा डालेंगे ASP अनुज चौधरी, FIR के बाद मिली बड़ी जिम्मेदारी, लोगों से की अपील

फिरोजाबाद के ASP अनुज चौधरी को स्पेशल ड्यूटी पर बरसाना भेजा गया है, जहां वे लट्ठमार होली के दौरान तीन दिनों तक सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Anuj Singh

Feb 24, 2026

रसाना की लठमार होली की कमान संभालेंगे ASP अनुज चौधरी

रसाना की लठमार होली की कमान संभालेंगे ASP अनुज चौधरी

ASP Anuj Chaudhary News: फिरोजाबाद के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) अनुज चौधरी को स्पेशल ड्यूटी पर बरसाना भेजा गया है। वे वहां तीन दिनों तक होली के दौरान सुरक्षा का पूरा जिम्मा संभालेंगे। बरसाना में लठमार होली का त्योहार बहुत प्रसिद्ध है, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।

अनुज चौधरी ने की लोगों से अपील

ASP अनुज चौधरी ने लोगों से अपील की है कि वे होली प्रेम और प्यार के साथ खेलें। उन्होंने कहा कि त्योहार का मजा अनुशासन बनाए रखकर ही लिया जा सकता है। किसी भी तरह की झगड़े या हिंसा से बचना चाहिए। वे चाहते हैं कि सभी लोग खुशी-खुशी होली मनाएं और कोई अनहोनी न हो। बता दें कि कुछ दिन पहले संभल जिले में हुई एक हिंसा की घटना को लेकर अनुज चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। उस घटना में कुछ लोगों के बीच झड़प हुई थी और पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगा था। इस FIR के बाद भी अनुज चौधरी को बरसाना में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पता चलता है कि पुलिस विभाग उन पर भरोसा कर रहा है।

बरसाना में लगेगा भक्तों का तांता

बरसाना की लठमार होली हर साल बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। महिलाएं पुरुषों पर लाठियां चलाती हैं और रंग-गुलाल के साथ मस्ती करती हैं। इस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बहुत जरूरी होती है। ASP अनुज चौधरी की टीम दिन-रात ड्यूटी पर रहेगी, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से बीत सके। पुलिस ने पहले से ही कई बंदोबस्त किए हैं। अतिरिक्त पुलिसकर्मी, सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं। अनुज चौधरी ने कहा है कि वे खुद मौके पर रहकर स्थिति पर नजर रखेंगे। उनका मकसद है कि बरसाना की होली यादगार और सुरक्षित बने।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Feb 2026 09:33 am

Published on:

24 Feb 2026 09:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / 3 दिन बरसाना में डेरा डालेंगे ASP अनुज चौधरी, FIR के बाद मिली बड़ी जिम्मेदारी, लोगों से की अपील

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी का मिनी जामताड़ा: पुलिस वाहनों ने घेरा गांव, 240 पुलिसकर्मियों की रेड से मचा साइबर ठगों में हड़कंप

मथुरा

Mathura Holi 2026: ब्रज में रहेगी होली की धूम, चलेंगी 170 स्पेशल बसें, जानें लठ्ठमार से लेकर विधवा होली तक का पूरा शेड्यूल

mathura holi
मथुरा

काल बनकर दौड़ी तेज रफ्तार! मथुरा में रजबहे में पलटी कार, चार युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत

mathura car accident rajbaha 4 youths die
मथुरा

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने वृंदावन में लिया संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद, एक घंटे सुना सत्संग

संत प्रेमानंद जी के वचन सुनते विराट-अनुष्का
मथुरा

भाभी की बहन से देवर करना चाहता था शादी जब उसने किया इनकार… तो भाभी को मार डाला खुद का भी गला काटा हालत गंभीर

मृतक की फाइल फोटो जांच करती पुलिस सोर्स AI
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.