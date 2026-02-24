3 दिन बरसाना में डेरा डालेंगे ASP अनुज चौधरी, FIR के बाद मिली बड़ी जिम्मेदारी, लोगों से की अपील

ASP अनुज चौधरी ने लोगों से अपील की है कि वे होली प्रेम और प्यार के साथ खेलें। उन्होंने कहा कि त्योहार का मजा अनुशासन बनाए रखकर ही लिया जा सकता है। किसी भी तरह की झगड़े या हिंसा से बचना चाहिए। वे चाहते हैं कि सभी लोग खुशी-खुशी होली मनाएं और कोई अनहोनी न हो। बता दें कि कुछ दिन पहले संभल जिले में हुई एक हिंसा की घटना को लेकर अनुज चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। उस घटना में कुछ लोगों के बीच झड़प हुई थी और पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगा था। इस FIR के बाद भी अनुज चौधरी को बरसाना में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पता चलता है कि पुलिस विभाग उन पर भरोसा कर रहा है।