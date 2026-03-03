जलती होलिका में कुदा पंडा, 20 फीट ऊंची लपटों से दौड़कर निकला बाहर

Holi 2026 Mathura News: ब्रज क्षेत्र में होली का उत्सव 45 दिनों तक चलता है। लेकिन मथुरा जिले के फालैन गांव में एक बहुत ही हैरान करने वाला और आस्था से भरा नजारा देखने को मिला। यहां होलिका दहन के दौरान जलती हुई होली की आग के बीच से एक पंडा दौड़कर निकल गया। आग 20 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी थी, लेकिन पंडा को जरा भी नहीं जला। हजारों लोग यह देखकर दंग रह गए और जोर-जोर से 'श्रीकृष्णा… श्रीकृष्णा' के नारे लगाने लगे।