अगर 3 मार्च को जा रहे हैं वृंदावन, तो नोट कर लें बांके बिहारी मंदिर के दर्शन का नया समय

Vrindavan Darshan update: ब्रज में उमड़ेगी भक्तों की भारी भीड़… कान्हा की नगरी वृंदावन में होली की खुमार चढ़ने लगी है और भक्त अपने आराध्य के साथ गुलाल खेलने को आतुर हैं। वहीं दूसरी ओर 'चंद्रग्रहण' के कारण इस बार दर्शन के नियमों में बदलाव किया गया है। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर की हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी ने इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। 3 मार्च 2026 को चंद्रग्रहण लगने वाला है। श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए ग्रहण के दिन के लिए एक विशेष समय सारणी तैयार की गई है। अब भक्त बिना किसी असुविधा के दर्शन कर सकेंगे।