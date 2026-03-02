2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

अगर 3 मार्च को जा रहे हैं वृंदावन, तो नोट कर लें बांके बिहारी मंदिर के दर्शन का नया समय

Vrindavan Darshan update: ब्रज में होली के उल्लास के बीच 3 मार्च को चंद्रग्रहण है जिसके चलते ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर की आरती और दर्शन के समय में बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप भी इस दिन दर्शन की योजना बना रहे हैं तो मंदिर जाने से पहले प्रशासन द्वारा जारी नई समय सारिणी जरूर देख लें।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Namrata Tiwary

Mar 02, 2026

mandir shri banke bihari

Photo Source - Instagram

Vrindavan Darshan update: ब्रज में उमड़ेगी भक्तों की भारी भीड़… कान्हा की नगरी वृंदावन में होली की खुमार चढ़ने लगी है और भक्त अपने आराध्य के साथ गुलाल खेलने को आतुर हैं। वहीं दूसरी ओर 'चंद्रग्रहण' के कारण इस बार दर्शन के नियमों में बदलाव किया गया है। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर की हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी ने इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। 3 मार्च 2026 को चंद्रग्रहण लगने वाला है। श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए ग्रहण के दिन के लिए एक विशेष समय सारणी तैयार की गई है। अब भक्त बिना किसी असुविधा के दर्शन कर सकेंगे।

सुबह के समय राजभोग सेवा का कार्यक्रम

3 मार्च को चंद्रग्रहण के चलते सुबह की राजभोग सेवा का समय रोज से अलग रहेगा। मंदिर के सेवायत सुबह 05:15 बजे निज मंदिर में प्रवेश करेंगे जिसके बाद भक्तों के लिए दर्शन सुबह 06:15 बजे खोल दिए जाएंगे । ठाकुर जी की श्रृंगार आरती सुबह 06:25 बजे होगी और इसके ठीक बाद 06:30 बजे छींटा देकर पर्दा बंद कर दिया जाएगा ताकि राजभोग सेवा प्रारंभ की जा सके। राजभोग आरती सुबह 08:25 बजे शुरू होगी और 08:30 बजे पर्दा बंद होने के साथ ही सुबह की सेवा का समापन होगा। सेवायत सुबह 09:00 बजे निज मंदिर से निकास करेंगे ।

शाम की शयनभोग सेवा और दर्शन का समय

शाम के समय होने वाली शयनभोग सेवा के लिए भी नया चार्ट जारी किया गया है। शाम को सेवायतों का निज मंदिर में प्रवेश 07:00 बजे होगा और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन रात 08:00 बजे से खुलेंगे । मंदिर में शयन आरती का समय रात 09:55 बजे निर्धारित किया गया है। भगवान के विश्राम के लिए रात 10:00 बजे छींटा देकर पर्दा बंद कर दिया जाएगा। दिन भर की विशेष धार्मिक प्रक्रियाओं के बाद रात 10:30 बजे सेवायत मंदिर से बाहर आएंगे। यह आदेश हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार द्वारा जारी किया गया है ।

ये भी पढ़ें

खामनेई का नाम लेकर संगीत सोम ने कह दी बड़ी बात…. होली मिलन समारोह में दिया विवादित बयान
मेरठ
sangeet som

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 03:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / अगर 3 मार्च को जा रहे हैं वृंदावन, तो नोट कर लें बांके बिहारी मंदिर के दर्शन का नया समय

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरसाना में बरसीं प्रेम की लाठियां, नंदगांव के हुरियारों संग खेली गई लठामार होली

mathura
मथुरा

सखियों के लट्ठ और हुरियारों की ढाल के बीच शुरू हुई लट्ठमार होली; 2000 किलो ठंडाई से हुआ भव्य स्वागत

मथुरा

खाना खाने के बाद गया था हिसाब मांगने, पीट-पीटकर मार डाला

crime
मथुरा

बांके बिहारी में लागू हुई नई व्यवस्था, मंदिर के बाहर भी दिखेंगे ठाकुरजी के लाइव दर्शन

Banke bihari mandir
मथुरा

प्रेमानंद महाराज के दर्शन कुछ दिन रहेंगे बंद, जानें पूरी जानकारी

मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.