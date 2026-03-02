खामनेई का नाम लेकर संगीत सोम ने कह दी बड़ी बात…. होली मिलन समारोह में दिया विवादित बयान

Iran-Israel war: ईरान- इजरायल युद्ध को लेकर भारत के नेता अलग-अलग बयान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। मेरठ के सकौती में आयोजित एक विशाल होली मिलन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इजरायल-ईरान युद्ध का जिक्र करते हुए बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर बेहद तीखा हमला बोला। सोम ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि भारत की धरती पर अब दोबारा कभी बाबरी की नींव नहीं पड़ने दी जाएगी।