चार दिन से बंद थी बिरयानी की दुकान, डीप फ्रीजर खोलते ही उड़े होश…तुरंत पहुंची पुलिस

यह घटना बीकेटी थाना क्षेत्र के जीसीआरजी कॉलेज के सामने स्थित एक बिरयानी शॉप की है। दुकान के मालिक सनी रावत के पिता का चार दिन पहले देहांत हो गया था। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के कारण सनी रावत अपनी दुकान बंद करके घर चले गए थे। पिछले चार दिनों से दुकान पूरी तरह से बंद थी और वहां किसी का आना-जाना नहीं था। ऐसी स्थिति में लाश दुकान के अंदर कैसे आई ये किसी को समझ नहीं आ रहा।