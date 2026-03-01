ख़ामेनई की शहादत पर लखनऊ में तीन दिन का शोक, कैंडल मार्च की तैयारी

आयतुल्लाह ख़ामेनई की शहादत पर लखनऊ में तीन दिन का शोक घोषित, काले परचम और कैंडल मार्च की तैयारी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
आयतुल्लाह ख़ामेनई की शहादत की खबर के बाद राजधानी लखनऊ में शोक की लहर फैल गई है। शहर के प्रमुख धार्मिक नेता मौलाना कल्बे जवाद ने तीन दिन के शोक का ऐलान करते हुए सभी इमामबारगाहों, घरों और धार्मिक स्थलों पर काले परचम लगाने की अपील की है। इस दौरान शहर में विभिन्न शोक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
मौलाना कल्बे जवाद की ओर से जारी अपील में कहा गया है कि आयतुल्लाह ख़ामेनई की शहादत पूरी दुनिया के इंसानियत पसंद लोगों के लिए गहरा सदमा है। उन्होंने लखनऊ सहित पूरे देश में तीन दिन तक शोक मनाने का आह्वान किया है। अपील में लोगों से आग्रह किया गया है कि अपने घरों, इमामबारगाहों और धार्मिक संस्थानों पर काले झंडे लगाकर शोक प्रकट करें और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करें।
शोक की गंभीरता को देखते हुए मौलाना कल्बे जवाद ने दुकानदारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि शोक के प्रतीक स्वरूप बाजार और व्यावसायिक संस्थान स्वेच्छा से बंद रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। हालांकि यह निर्णय पूर्णतः स्वैच्छिक बताया गया है, लेकिन कई व्यापारिक संगठनों ने इस अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।
घोषणा के अनुसार, राजधानी के ऐतिहासिक छोटे इमामबाड़े में रात 8 बजे विशेष शोकसभा आयोजित की जाएगी। शोकसभा में धार्मिक विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे।कार्यक्रम के दौरान कुरआनखानी, दुआ और श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें आयतुल्ला ख़ामेनई के जीवन, विचारों और योगदान को याद किया जाएगा।
शोकसभा समाप्त होने के बाद श्रद्धांजलि स्वरूप कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। आयोजकों के अनुसार, यह मार्च शांति, एकता और मानवता का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। कैंडल मार्च में सभी समुदायों और धर्मों के लोगों को शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है, ताकि सामाजिक सद्भाव और इंसानियत की भावना मजबूत हो सके।
मौलाना कल्बे जवाद ने केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक साथ शोक सभाएं आयोजित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह समय धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता और शांति के लिए एकजुट होने का है। उन्होंने सभी धर्मों के इंसानियत परस्त लोगों से अपील की कि वे शोक कार्यक्रमों में भाग लेकर एकजुटता का संदेश दें।
शहर में प्रस्तावित कार्यक्रमों को देखते हुए प्रशासन और पुलिस को सतर्क कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाने की तैयारी की जा रही है ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचने की अपील की है।
घोषणा के बाद लखनऊ के कई इलाकों में शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। धार्मिक संस्थानों और समुदाय के लोगों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रमों की तैयारी शुरू कर दी है। राजधानी में आयोजित होने वाले शोक कार्यक्रमों को सामाजिक एकता और मानवता के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि यह कार्यक्रम शांति, सम्मान और श्रद्धा के साथ आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में घोषित तीन दिवसीय शोक कार्यक्रम अब शहर की प्रमुख चर्चा बन गया है और बड़ी संख्या में लोगों के इसमें शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।
