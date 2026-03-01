Political Uproar: लखनऊ ब्राह्मण समागम में हंगामा: दिनेश शर्मा के भाषण से पहले ही गूंजे विरोध के नारे

सभा में वक्ताओं ने शिक्षा, प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक नियुक्तियों और सामाजिक सम्मान जैसे कई मुद्दों को उठाया। यूजीसी से जुड़े निर्णयों और शैक्षणिक नीतियों पर ब्राह्मण समाज की चिंताओं को प्रमुखता से सामने रखा गया। कुछ वक्ताओं ने आरोप लगाया कि समाज से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर राजनीतिक दलों की ओर से स्पष्ट नीति नहीं दिखाई देती। इसी असंतोष का असर दिनेश शर्मा के संबोधन के दौरान देखने को मिला।आयोजकों के अनुसार, कार्यक्रम का मकसद किसी दल का विरोध नहीं बल्कि समाज की समस्याओं को राजनीतिक नेतृत्व तक पहुंचाना था। लेकिन भावनात्मक माहौल के कारण विरोध प्रदर्शन अचानक तेज हो गया।