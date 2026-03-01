Holi Gift UP: प्रदेश में त्योहार से पहले बड़ी राहत, उज्ज्वला योजना से महिलाओं के चेहरे पर लौटी मुस्कान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केवल गैस कनेक्शन देने की योजना नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के सम्मान, स्वास्थ्य और स्वावलंबन से जुड़ा बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रदेश सरकार ने त्योहारों के अवसर पर उज्ज्वला लाभार्थियों को गैस रिफिल सहायता देने की व्यवस्था शुरू की थी। उसी क्रम में होली के अवसर पर 1,500 करोड़ रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लाभार्थी इस राशि का उपयोग अपनी नजदीकी गैस एजेंसी से सिलेंडर रिफिल कराने में कर सकते हैं, जिससे त्योहार के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।