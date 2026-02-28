होली से पहले लखनऊ में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा छापा, क्विंटल भर मिलावटी मिठाई और खोया बरामद

खाद्य सुरक्षा विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि त्योहार से पहले बाहरी जिलों से बड़ी मात्रा में मिलावटी खोया और मिठाइयां राजधानी में सप्लाई की जा रही हैं। इसी सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने रात में विशेष निगरानी अभियान शुरू किया। करीब रात 1 बजे टीम ने बंथरा क्षेत्र में एक संदिग्ध वाहन को रोककर जांच की। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में खोया और मिठाइयां भरी मिलीं। प्राथमिक जांच में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद वाहन को तुरंत पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया। वाहन को बंथरा थाने में खड़ा कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई।