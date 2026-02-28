UP IAS Transfer: यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई आईएएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां

इसी क्रम में आईएएस अधिकारी राजकमल यादव को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। उद्यान विभाग प्रदेश में फल, सब्जी, पुष्प एवं बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है और सरकार निर्यात क्षमता बढ़ाने, कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क विकसित करने तथा प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। यादव की नियुक्ति को विभागीय योजनाओं के प्रभावी संचालन और नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जोड़कर देखा जा रहा है।