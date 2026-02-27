हल्दीराम पर छापा: वेयरहाउस में मिली 112 किलो पुरानी सोनपापड़ी और राजभोग, 55 लाख का सामान जब्त

लखनऊ के फैजुल्लागंज स्थित हल्दीराम के मुख्य स्टोरेज में जब FSDA की टीम पहुंची तो वहां का नजारा देख अधिकारी भी दंग रह गए। जांच के दौरान करीब 112 किलो ऐसी सोनपापड़ी और राजभोग बरामद हुए जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। होली के त्योहार पर लोग चाव से मिठाइयां खरीदते हैं और ऐसे में इतने बड़े ब्रांड के यहां एक्सपायर्ड माल मिलना ग्राहकों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ माना जा रहा है। जब्त की गई मिठाई की कीमत करीब 45 हजार रुपए आंकी गई है जिसे टीम ने मौके पर ही गड्ढा खुदवाकर नष्ट करवा दिया।