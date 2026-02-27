केजरीवाल के समर्थन में अखिलेश यादव का हमला, बोले- आरोप इतना बड़ा नहीं हो सकता जो सच पर पर्दा डाल दे

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली राहत के बाद भाजपा पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। भाजपा पर दिल्ली की जनता से विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन जनता के भरोसे को तोड़ना सबसे बड़ा अपराध है। उनके बयान में भाजपा की कार्यशैली और नैतिकता पर सवाल उठाए गए। उन्होंने यह भी कहा कि जनता सब देख रही है और समय आने पर जवाब देगी।