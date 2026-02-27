27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

लखनऊ

केजरीवाल के समर्थन में अखिलेश यादव का हमला, बोले- आरोप इतना बड़ा नहीं हो सकता जो सच पर पर्दा डाल दे

UP Politics: अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोपों को सच्चाई से परे बताते हुए भाजपा के लिए इसे ‘नैतिक मृत्युदंड’ जैसा समाचार करार दिया।

लखनऊ

image

Himesh Rana

Feb 27, 2026

UP Politics : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सच और न्याय हमेशा मजबूती से खड़े रहते हैं और किसी भी तरह के आरोप सच्चाई को ढक नहीं सकते। अखिलेश ने अपने संदेश में संकेत दिया कि मौजूदा हालात में ईमानदार लोग राहत की सांस लेंगे, जबकि विरोधी दल के समर्थकों को आत्ममंथन करना चाहिए।

भाजपा पर विश्वासघात का आरोप

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली राहत के बाद भाजपा पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। भाजपा पर दिल्ली की जनता से विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन जनता के भरोसे को तोड़ना सबसे बड़ा अपराध है। उनके बयान में भाजपा की कार्यशैली और नैतिकता पर सवाल उठाए गए। उन्होंने यह भी कहा कि जनता सब देख रही है और समय आने पर जवाब देगी।

स्वतंत्रता आंदोलन और वैचारिक टिप्पणी

अखिलेश यादव ने अपने वक्तव्य में आजादी से पहले की राजनीति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि कुछ ताकतें स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ खड़ी रही थीं। उनका आरोप था कि ऐसे विचारों से जुड़े लोग आज भी दूसरों की छवि खराब करने में लगे हैं। उन्होंने भाजपा के लिए इस घटनाक्रम को ‘नैतिक मृत्युदंड’ जैसा करार दिया।

अपने ट्वीट में बोले अखिलेश,

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अखिलेश यादव बोले आज हर ईमानदार आशा भरी सांस लेगा और भाजपा के समर्थक शर्म के मारे घोर आत्म-लज्जित हो रहे होंगे। भाजपा ने दिल्ली के निवासियों से विश्वासघात किया है। जो कपटजीवी सनातनी शंकराचार्य जी, साधु, संतों, संन्यासियों तक पर झूठे आरोप लगाने का महापाप करते हैं, वो भला किसी सरकार, दल या किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसकी कल्पना कोई शरीफ आदमी कर ही नहीं सकता है।

राजनीतिक माहौल में बढ़ी बयानबाजी

अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र और दिल्ली की राजनीति में आरोपों और जांच को लेकर बहस तेज है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर और भी बयान सामने आ सकते हैं। अखिलेश यादव खुलकर आम आदमी के समर्थन में बोल रहे है।

27 Feb 2026 04:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / केजरीवाल के समर्थन में अखिलेश यादव का हमला, बोले- आरोप इतना बड़ा नहीं हो सकता जो सच पर पर्दा डाल दे

