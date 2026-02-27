योगी आदित्यनाथ के करीबी पूर्व IAS अवनीश अवस्थी का बढ़ा कार्यकाल, चौथी बार मिला एक्सटेंशन

अवनीश कुमार अवस्थी का जन्म 19 अगस्त 1962 को हुआ था। उन्होंने Indian Institute of Technology Kanpur से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। 1987 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी के रूप में उन्होंने ललितपुर, आजमगढ़, बदायूं, अयोध्या, वाराणसी, मेरठ और गोरखपुर सहित कई जिलों में जिलाधिकारी के तौर पर सेवाएं दीं। प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा।