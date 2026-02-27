शाइन सिटी ग्रुप का प्रमोटर महाठग दुबई में गिरफ्तार, लखनऊ लाने की तैयारी में ED

सरकारी एजेंसियां पहले ही राशिद और उससे जुड़ी कंपनियों की सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर चुकी हैं। वर्ष 2021 में सामने आए एक ऑडियो में राशिद ने दावा किया था कि सरकार उसकी लगभग 500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है, जिसकी मौजूदा कीमत करीब 1000 करोड़ रुपये बताई जाती है। उसी ऑडियो में करीब 300 करोड़ रुपये किसानों और ब्रोकरों के बीच फंसे होने की बात भी कही गई थी। हालांकि जांच एजेंसियां इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि कर रही हैं।