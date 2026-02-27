यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर 15 दिन में बनाना होगा OBC आयोग, वकील मोतीलाल यादव की सरकार को चेतावनी!

ओबीसी आयोग बनने के बाद यह पिछड़े वर्ग की स्थिति का रैपिड सर्वे करेगा। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायतों में सीटों का आरक्षण तय होगा। अगर यह प्रक्रिया समय पर नहीं हुई तो यूपी पंचायत चुनाव टल सकते हैं, जो कानूनी चुनौती का सामना कर सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग गठन में देरी से पंचायत चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। बता दें कि मई से जुलाई के बिच ग्राम प्रधानों सहित अन्य सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में इससे पहले चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।