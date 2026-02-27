Fake Social Media Account: सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट, जनता को किया सतर्क

विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ साइबर अपराधों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। नेताओं, अधिकारियों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्तियों के नाम से फर्जी अकाउंट बनाना अब आम प्रवृत्ति बनती जा रही है। ऐसे मामलों में पहचान की चोरी (Identity Theft) और डिजिटल प्रतिरूपण (Impersonation) जैसे अपराध शामिल होते हैं। श्याम लाल पाल ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां केवल व्यक्तिगत छवि को नुकसान नहीं पहुंचातीं बल्कि लोकतांत्रिक संवाद को भी प्रभावित करती हैं। उन्होंने प्रशासन और साइबर सेल से भी ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखने की अपेक्षा जताई है।