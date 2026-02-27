Lucknow Park Project: लखनऊ में बनेगा जुरासिक थीम पर मैजिकल लैंड फैंटसी पार्क, 12 करोड़ की लागत से होगा निर्माण

Lucknow Jurassic Theme Park Project: लखनऊ के आशियाना क्षेत्र स्थित वनस्थली पार्क अब बच्चों और परिवारों के लिए एक अनोखी आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने यहां ‘मैजिकल लैंड फैंटसी पार्क’ विकसित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। जुरासिक पार्क की तर्ज पर तैयार होने वाले इस थीम पार्क में रोबोटिक ड्रैगन, यूनिकॉर्न और पंचतंत्र की कहानियों पर आधारित आकर्षक किरदार दर्शकों को एक अलग दुनिया का अनुभव कराएंगे।

करीब 12 करोड़ रुपये की लागत से यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित की जा रही है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सितंबर 2026 तक कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए।