27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Lucknow Park Project: लखनऊ में बनेगा जुरासिक थीम पर मैजिकल लैंड फैंटसी पार्क, 12 करोड़ की लागत से होगा निर्माण

Lucknow to Get ‘Magical Land Fantasy Park’ : लखनऊ के आशियाना स्थित वनस्थली पार्क में 12 करोड़ की लागत से मैजिकल लैंड फैंटसी पार्क बनेगा। एलडीए ने सितंबर 2026 तक निर्माण पूरा कर नवरात्रि पर जनता को समर्पित करने के निर्देश दिए।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 27, 2026

लखनऊ के वनस्थली पार्क में बनेगा मैजिकल फैंटसी पार्क, 2026 तक होगा तैयार  (फोटो सोर्स : LDA WhatsApp News Group)

लखनऊ के वनस्थली पार्क में बनेगा मैजिकल फैंटसी पार्क, 2026 तक होगा तैयार  (फोटो सोर्स : LDA WhatsApp News Group)

Lucknow Jurassic Theme Park Project: लखनऊ के आशियाना क्षेत्र स्थित वनस्थली पार्क अब बच्चों और परिवारों के लिए एक अनोखी आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने यहां ‘मैजिकल लैंड फैंटसी पार्क’ विकसित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। जुरासिक पार्क की तर्ज पर तैयार होने वाले इस थीम पार्क में रोबोटिक ड्रैगन, यूनिकॉर्न और पंचतंत्र की कहानियों पर आधारित आकर्षक किरदार दर्शकों को एक अलग दुनिया का अनुभव कराएंगे।
करीब 12 करोड़ रुपये की लागत से यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित की जा रही है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सितंबर 2026 तक कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए।

जुरासिक पार्क की तर्ज पर अनोखा अनुभव

वनस्थली पार्क में बनने वाला यह फैंटसी पार्क राजधानी में अपनी तरह का पहला थीम आधारित पार्क होगा। यहां बच्चों के लिए मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने वाले तत्व शामिल किए जाएंगे। परियोजना के तहत-रोबोटिक ड्रैगन,यूनिकॉर्न,एनिमेटेड काल्पनिक जीव,पंचतंत्र की कहानियों के पात्र,थीम आधारित सजावट और प्रकाश व्यवस्था लगाई जाएगी। इन आधुनिक तकनीक से लैस इंस्टॉलेशन में ध्वनि और मूवमेंट की व्यवस्था भी होगी, जिससे बच्चों को वास्तविक अनुभव जैसा अहसास होगा।

12 करोड़ की लागत, PPP मॉडल पर निर्माण

LDA   इस परियोजना को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित कर रहा है। इससे सरकार पर वित्तीय बोझ कम होगा और निजी क्षेत्र की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 12 करोड़ रुपये बताई गई है। पार्क में प्रवेश शुल्क, फूड कोर्ट, गतिविधि जोन और अन्य सुविधाओं से राजस्व अर्जित किया जाएगा, जिससे परियोजना आत्मनिर्भर बन सके।

एलडीए वीसी का निरीक्षण

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने वनस्थली पार्क पहुंचकर कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि  सितंबर 2026 तक परियोजना हर हाल में पूरी की जाए। निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही, नवरात्रि के अवसर पर पार्क को आम जनता के लिए खोलने की तैयारी करने को भी कहा गया है।

नवरात्रि पर आम जनता के लिए खोलने की तैयारी

LDA  की योजना है कि परियोजना के प्रमुख हिस्सों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर नवरात्रि के दौरान जनता के लिए खोल दिया जाए। इससे त्योहार के दौरान शहरवासियों को नया मनोरंजन स्थल मिल सकेगा।
यदि तय समय सीमा के अनुसार काम पूरा होता है तो यह पार्क राजधानी का प्रमुख पर्यटन और पिकनिक स्पॉट बन सकता है।

ज्योतिबा फुले जोनल पार्क में लगेंगे 4 नए फाउंटेन

वनस्थली पार्क के साथ-साथ  LDA  शहर के अन्य पार्कों के सौंदर्यीकरण पर भी काम कर रहा है। ज्योतिबा फुले जोनल पार्क में चार नए फाउंटेन लगाए जाएंगे। इन फाउंटेन में आधुनिक लाइटिंग और म्यूजिकल सिस्टम की सुविधा होगी, जिससे शाम के समय पार्क की खूबसूरती और बढ़ेगी।

गौतम बुद्ध पार्क में धीमी प्रगति पर सख्ती

निरीक्षण के दौरान एलडीए वीसी ने गौतम बुद्ध पार्क में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की। यहां निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि एक माह के भीतर कार्य में सुधार नहीं हुआ तो टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा और नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

राजधानी को मिलेगा नया पर्यटन केंद्र

विशेषज्ञों का मानना है कि मैजिकल लैंड फैंटसी पार्क बनने से राजधानी में पारिवारिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अभी तक लखनऊ में थीम आधारित आधुनिक पार्कों की कमी महसूस की जा रही थी। यह परियोजना बच्चों के लिए शैक्षिक और मनोरंजक अनुभव,परिवारों के लिए वीकेंड डेस्टिनेशन,शहर की सुंदरता में वृद्धि,स्थानीय रोजगार के अवसर,जैसे कई लाभ लेकर आएगी।

बच्चों के लिए सीख और मनोरंजन

पंचतंत्र की कहानियों पर आधारित किरदार बच्चों को नैतिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति से जोड़ेंगे। वहीं रोबोटिक और डिजिटल तकनीक से सुसज्जित इंस्टॉलेशन उन्हें आधुनिक विज्ञान से परिचित कराएंगे।इस तरह यह पार्क मनोरंजन के साथ-साथ शैक्षिक उद्देश्य भी पूरा करेगा।

तय समय सीमा पर जोर

LDA  प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परियोजना में देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग और गुणवत्ता जांच के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी में हरित क्षेत्र बढ़ाने और पार्कों को आधुनिक स्वरूप देने की योजना के तहत यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें

UP Politics: पंकज चौधरी से मिलने उमड़ी भीड़, भाजपा संगठन बदलाव की चर्चा तेज
लखनऊ
भाजपा की नई टीम से पहले लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन, पंकज चौधरी से मिलने कार्यकर्ताओं का सैलाब (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 02:15 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow Park Project: लखनऊ में बनेगा जुरासिक थीम पर मैजिकल लैंड फैंटसी पार्क, 12 करोड़ की लागत से होगा निर्माण

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

होली पर रेलवे का बड़ा तोहफा, प्रयागराज से अयोध्या चलेगी स्पेशल ट्रेन सेवा

होली स्पेशल ट्रेन: प्रयागराज-अयोध्या रूट पर रेलवे का बड़ा ऐलान, यात्रियों को राहत (फोटो सोर्स : Railway WhatsApp News Group)
लखनऊ

होली पर किसानों के लिए खुशखबरी: योगी सरकार दे रही अनुदान पर आधुनिक कृषि यंत्र, 4 मार्च तक करें आवेदन

होली से पहले किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, अनुदान पर मिलेंगे कृषि यंत्र (फोटो सोर्स : AI )
लखनऊ

यूपी बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल: 11 जिलों को मिले नए जिलाध्यक्ष

भाजपा ने 11 जिलों में नए जिलाध्यक्ष घोषित किए, संगठन को मिली नई मजबूती (फोटो सोर्स : BJP WhatsApp News Group)
लखनऊ

अखिलेश यादव का भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना; बोले, राजनीतिक विवादों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाना ठीक नहीं

लखनऊ

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ब्रिटेन ने नहीं दिया वीजा, जापान से जाना था इंग्लैंड

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.