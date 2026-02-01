BJP District President List 2026: यूपी बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल: 11 जिलों को मिले नए जिलाध्यक्ष

BJP District President List News: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए गुरुवार को 11 जनपदों के नए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री Pankaj Chaudhary ने आधिकारिक सूची जारी करते हुए नए नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंपी। यह घोषणा ऐसे समय पर की गई है जब आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर प्रदेशभर में संगठनात्मक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। लंबे समय से जिन जिलों में जिलाध्यक्षों के नाम लंबित थे, वहां अब पार्टी ने नए चेहरों पर भरोसा जताया है।

