लखनऊ

BJP District President List 2026: यूपी बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल: 11 जिलों को मिले नए जिलाध्यक्ष

BJP District President: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने गुरुवार को 11 जनपदों के नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की, जिससे प्रदेश संगठन में नई ऊर्जा और सक्रियता का संदेश गया।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 26, 2026

भाजपा ने 11 जिलों में नए जिलाध्यक्ष घोषित किए, संगठन को मिली नई मजबूती (फोटो सोर्स : BJP WhatsApp News Group)

BJP District President List News: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए गुरुवार को 11 जनपदों के नए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री Pankaj Chaudhary ने आधिकारिक सूची जारी करते हुए नए नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंपी। यह घोषणा ऐसे समय पर की गई है जब आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर प्रदेशभर में संगठनात्मक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। लंबे समय से जिन जिलों में जिलाध्यक्षों के नाम लंबित थे, वहां अब पार्टी ने नए चेहरों पर भरोसा जताया है।

संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी

भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही प्रदेश के अधिकांश जिलों में जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी थी, लेकिन 11 जनपदों में नामों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण प्रक्रिया लंबित थी। पार्टी नेतृत्व लगातार स्थानीय समीकरण, संगठनात्मक अनुभव, जातीय संतुलन और कार्यकर्ताओं की स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए नामों पर मंथन कर रहा था। प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय पर्यवेक्षकों और संगठन पदाधिकारियों के बीच कई दौर की बैठकों के बाद अंतिम सूची तैयार की गई। गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इन जिलों के लिए नए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी।

इन 11 जिलों को मिले नए जिलाध्यक्ष

जारी सूची के अनुसार निम्न जनपदों में नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं-

  • शामली- रामजीलाल कश्यप
  • अमरोहा- उदयगिरि गोस्वामी
  • सहारनपुर-अजीत सिंह राणा
  • बागपत- नीरज शर्मा
  • पीलीभीत - गोकुल प्रसाद मौर्य
  • लखीमपुर खीरी -अरविंद गुप्ता
  • गोंडा - इकबाल बहादुर तिवारी
  • अयोध्या (जिला) - राधेश्याम त्यागी
  • अयोध्या महानगर- कमलेश श्रीवास्तव
  • मिर्जापुर- लाल बहादुर सरोज
  • सिद्धार्थनगर- दीपक मौर्य

इन नियुक्तियों के साथ ही प्रदेश में भाजपा का जिला स्तर का संगठन लगभग पूर्ण रूप से गठित हो गया है।

चुनावी तैयारी से जुड़ा अहम फैसला

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भाजपा का यह निर्णय पूरी तरह चुनावी रणनीति से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। पार्टी आने वाले स्थानीय निकाय, लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारी अभी से मजबूत करना चाहती है। जिलाध्यक्ष संगठन की रीढ़ माने जाते हैं। बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने, सदस्यता अभियान चलाने, कार्यक्रमों का संचालन करने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में उनकी भूमिका सबसे अहम होती है।

नए चेहरों पर भरोसा, अनुभव और युवा संतुलन

  • पार्टी सूत्रों के मुताबिक नए जिलाध्यक्षों के चयन में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया गया -
  • संगठन में सक्रिय भूमिका
  • जमीनी कार्यकर्ता के रूप में पहचान
  • सामाजिक एवं क्षेत्रीय संतुलन
  • चुनाव प्रबंधन क्षमता
  • स्थानीय नेतृत्व की स्वीकार्यता

Updated on:

26 Feb 2026 11:22 pm

Published on:

26 Feb 2026 11:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / BJP District President List 2026: यूपी बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल: 11 जिलों को मिले नए जिलाध्यक्ष

