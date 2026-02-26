…जब 500KM/H से दौड़ी जापान की मैग्लेव ट्रेन, योगी रह गए दंग, स्पीड बोर्ड के साथ खिंचवाई फोटो

लखनऊ : जापान दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी में दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में शुमार SCMaglev(एससी मैग्लेव) में सफर किया। इस दौरान ट्रेन की रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची। हवा से बातें करती ट्रेन की स्पीड देख मुख्यमंत्री खुद भी रोमांचित नजर आए। उन्होंने ट्रेन के स्पीड डिस्प्ले बोर्ड के साथ फोटो खिंचवाई और थम्स-अप दिखाकर अपनी खुशी जाहिर की। यात्रा के दौरान वे बार-बार स्पीड स्क्रीन की ओर देखते रहे।