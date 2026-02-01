25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

बसपा विधायक के घर रेड पर आया मायावती का रिएक्शन, बोलीं- यह अति दुर्भाग्यपूर्ण

Uma Shankar Singh income tax raid : लखनऊ में बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह के आवास और कई अन्य ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। इस मामले में अब बसपा सुप्रीमो मायावती का रिएक्शन आया है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Feb 25, 2026

बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के घर रेड पड़ने पर बसपा सुप्रीमो मायवती का आया रिएक्शन, PC- Patrika

लखनऊ : लखनऊ में बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह के आवास और कई अन्य ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। करीब 50 से ज्यादा अफसर बड़ी-बड़ी गाड़ियों से आवास पर पहुंचे और आवास को घेर लिया। आने-जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया। आयकर विभाग के अफसरों के साथ लखनऊ पुलिस भी मौजूद है।

अफसर वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों और संपत्ति की जांच कर रहा है। उमाशंकर सिंह बलिया के रसड़ा से विधायक हैं। वह इन दिनों कैंसर से पीड़ित बताए जा रहे हैं। मायावती ने पिछले साथ उमाशंकर सिंह को राखी बांधी थी।

उमाशंकर के घर छापे पर मायावती का रिएक्शन

मायावती ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'बी.एस.पी. के विधायक उमाशंकर सिंह जबसे बी.एस.पी. में आये हैं उन्होंने पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अपनी ज़िम्मेवारी निभाई है और आजतक इनके क्षेत्र से इनके बारे में किसी भी प्रकार की अवैध तरीके़ से सम्पत्ति अर्जित करने या अन्य कोई भी ग़लत कार्य करने की शिकायत नहीं आई है।

हालांकि पिछले लगभग दो वर्षों से वे काफी गंभीर बीमारी से जूझ रहें हैं, ऐसी स्थिति में आयकर विभाग को अगर इनके सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली थी तो वे इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इनके ठीक हो जाने के उपरान्त इनसे पूछताछ कर सकते थे। हम कोई इस विभाग के कार्य में दखल नहीं दे रहें, लेकिन आज जिस तरह से इन पर अति-गंभीर बीमारी के दौरान कार्रवाई की गयी है वह अति-दुर्भाग्यपूर्ण है और मानवता के ख़िलाफ है।

मंत्री दिनेश सिंह ने भी जताई कार्रवाई पर आपत्ति

यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि विधायक उमाशंकर सिंह उनके समधी हैं और उनकी बेटी उसी घर में ब्याही है। मंत्री ने कहा कि उमाशंकर सिंह लंबे समय से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं और उनका पूरा समय इलाज में बीत रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय उनके घर पर डॉक्टर और नर्स के आने-जाने पर भी रोक लगने की खबर चिंताजनक है। मंत्री ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में इस तरह की कार्रवाई संवेदनहीनता को दर्शाती है।

ये भी पढ़ें

होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर की सौगात, जानें कब तक खातों में आएगी सब्सिडी
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 08:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / बसपा विधायक के घर रेड पर आया मायावती का रिएक्शन, बोलीं- यह अति दुर्भाग्यपूर्ण

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर की सौगात, जानें कब तक खातों में आएगी सब्सिडी

लखनऊ

समधी विधायक उमाशंकर सिंह के घर छापे से तमतमाए योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह; बोले, भगवान सद्बुद्धि दें

लखनऊ

UP News : कॉलोनियां होंगी चकाचक, बन रहा आवास विकास के लिए ‘लग्जरी’ प्लान

awas vikas colony
लखनऊ

‘निवेश के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा प्रदेश’, ब्रजेश पाठक बोले- विपक्ष को रास नहीं आ रहा विकास

Brajesh Pathak
लखनऊ

जापान दौरे पर सीएम योगी को मिला 11 हजार करोड़ का निवेश, यूपी में लगेंगी नई फैक्ट्रियां

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.