‘निवेश के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा प्रदेश’, ब्रजेश पाठक बोले- विपक्ष को रास नहीं आ रहा विकास

ब्रजेश पाठक ने विश्वास जताया कि सरकार की नीतियों और विकास कार्यों के चलते उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करेगा। राज्य की विकास यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है और इसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। बता दें कि सीएम योगी जापान दौरे पर हैं। टोक्यो पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने जापान की दिग्गज वैश्विक ट्रेडिंग और निवेश कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की।