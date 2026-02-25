‘निवेश के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा प्रदेश’, ब्रजेश पाठक बोले- विपक्ष को रास नहीं आ रहा विकास

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक(PC: IANS)
ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश निवेश के बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने निवेश लाने के प्रयासों के लिए प्रतिनिधिमंडल का धन्यवाद भी किया। उनका कहना है कि प्रदेश औद्योगिक विकास के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और नंबर एक बनने की दिशा में काम कर रहा है।
उन्होंने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें प्रदेश का विकास और गरीबों के जीवन में आ रहा सुधार पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनकल्याणकारी योजनाओं से विपक्ष असहज है।
ब्रजेश पाठक ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही गरीब कल्याण योजनाओं और उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, निवेश वृद्धि और रोजगार के अवसरों के कारण राज्य तेजी से प्रगति की राह पर बढ़ रहा है।
ब्रजेश पाठक ने विश्वास जताया कि सरकार की नीतियों और विकास कार्यों के चलते उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करेगा। राज्य की विकास यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है और इसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। बता दें कि सीएम योगी जापान दौरे पर हैं। टोक्यो पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने जापान की दिग्गज वैश्विक ट्रेडिंग और निवेश कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की।
