बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर के आवास पर आयकर का छापा, लगातार तीन बार से हैं विधायक

जानकारी के मुताबिक, अफसर फाइलें, इलेक्ट्रानिक डिवाइसें और अन्य जरूरी उपकरण खंगाल रहे हैं। आयकर विभाग ने यह छापा सुबह-सुबह मारा। आयकर विभाग वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों और संपत्ति की जांच कर रहा है। उमाशंकर सिंह बलिया के रसड़ा से विधायक हैं। वह इन दिनों कैंसर से पीड़ित बताए जा रहे हैं। मायावती ने पिछले साथ उमाशंकर सिंह को राखी बांधी थी।