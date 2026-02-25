बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर के आवास पर आयकर का छापा, लगातार तीन बार से हैं विधायक

बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर छापा, PC- Patrika
लखनऊ : लखनऊ में बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर आयकर का छापा पड़ा है। करीब 50 से ज्यादा अफसर बड़ी-बड़ी गाड़ियों से आवास पर पहुंचे और आवास को घेर लिया। आने-जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया। आयकर विभाग के अफसरों के साथ लखनऊ पुलिस भी मौजूद हैं।
जानकारी के मुताबिक, अफसर फाइलें, इलेक्ट्रानिक डिवाइसें और अन्य जरूरी उपकरण खंगाल रहे हैं। आयकर विभाग ने यह छापा सुबह-सुबह मारा। आयकर विभाग वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों और संपत्ति की जांच कर रहा है। उमाशंकर सिंह बलिया के रसड़ा से विधायक हैं। वह इन दिनों कैंसर से पीड़ित बताए जा रहे हैं। मायावती ने पिछले साथ उमाशंकर सिंह को राखी बांधी थी।
उमाशंकर सिंह के राजनीतिक वर्चस्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 मार्च 2025 में उमाशंकर की तबीयत खराब होने पर मायावती खुद उनसे उनके आवास पर मिलने पहुंची थी। इस दौरान वह पूरे परिवार से मिली और हाल जाना था। 2022 के विधानसभा चुनाव में जीतने वाले वह बसपा के प्रदेश में एकमात्र विधायक हैं।
उमाशंकर सिंह 2011 में बसपा में शामिल हुए थे। 2012 में उमाशंकर सिंह पहली बार सपा विधायक सनातन पांडेय को हराकर विधायक बने थे। 2017 में उन्होंने दोबारा जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2022 में वह तीसरी बार विधायक बने।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग