New Voter Registration: फार्म-6 भरते समय सावधान रहें, सही जानकारी से बनेगा त्रुटिरहित वोटर आईडी कार्ड

फार्म-6 भरते समय आवेदक को अपना नाम और संबंधी का नाम हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्पष्ट अक्षरों में लिखना चाहिए। केवल एक भाषा में नाम भरने पर सिस्टम स्वतः अनुवाद करता है, जिससे वर्तनी की त्रुटि की संभावना बढ़ जाती है। संबंधी के रूप में निम्न विकल्प शामिल किए जा सकते हैं-पिता,माता,पति या पत्नी,तृतीय लिंग आवेदकों के लिए विधिक संरक्षक (गुरु),विवाहित महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर पति का नाम दर्ज करने की सलाह दी गई है।