यूपी के छात्रों की मौज! कक्षा 9वीं-10वीं की स्कॉलरशिप में बंपर बढ़ोतरी, अब सीधे खाते में आएंगे इतने पैसे

UP Scholarship Increased: प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में अहम बदलाव करते हुए आर्थिक सहायता को बढ़ा दिया है। कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले पिछड़े वर्ग के छात्रों को अब 2250 रुपये की जगह 3000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने में बड़ी मदद मिलेगी।