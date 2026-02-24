Lucknow Civil Court Bomb Threat: लखनऊ सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर

फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और किसी भी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस साइबर टीम और खुफिया एजेंसियों की मदद से धमकी देने वाले व्यक्ति या समूह की पहचान करने में जुटी है। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। राजधानी में लगातार मिल रही धमकियों के बीच सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं, ताकि कानून व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।