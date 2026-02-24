Lucknow Civil Court Bomb Threat: लखनऊ सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर

सिविल कोर्ट को बम धमकी से हड़कंप (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Lucknow Civil Court Bomb Threat Security Alert: लखनऊ के सिविल कोर्ट परिसर को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कोर्ट परिसर को घेरते हुए सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया।
जानकारी के अनुसार, वजीरगंज थाना क्षेत्र स्थित सिविल कोर्ट को संदिग्ध बम की सूचना मिली। जैसे ही प्रशासन को धमकी की जानकारी मिली, पुलिस ने बिना देर किए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों, कर्मचारियों और आम नागरिकों में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
पुलिस अधिकारियों ने एहतियातन कई हिस्सों को खाली कराया और लोगों की आवाजाही सीमित कर दी। अदालत परिसर के मुख्य प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जबकि अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए बम निरोधक दस्ता (BDDS) और डॉग स्क्वायड को तत्काल मौके पर बुलाया गया। टीमों ने कोर्ट परिसर के हर कोने - पार्किंग क्षेत्र, कोर्ट रूम, रिकॉर्ड रूम, गलियारों और आसपास के इलाकों की बारीकी से जांच की। संदिग्ध वस्तुओं की तलाश के लिए आधुनिक उपकरणों की मदद ली गई। सुरक्षा कर्मियों ने कई घंटों तक तलाशी अभियान चलाया, ताकि किसी भी संभावित खतरे को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहे और पूरे अभियान की निगरानी करते रहे। पुलिस ने बताया कि धमकी की सूचना को गंभीरता से लेते हुए सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है।अधिकारियों के मुताबिक, कोर्ट परिसर संवेदनशील स्थानों में शामिल है, इसलिए किसी भी प्रकार की सूचना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। फिलहाल जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि धमकी किस माध्यम से दी गई और इसके पीछे किसका हाथ है।
सुरक्षा जांच के चलते कुछ समय के लिए अदालत की कार्यवाही भी प्रभावित हुई। कई वकील और वादकारी कोर्ट परिसर के बाहर इंतजार करते नजर आए। हालांकि पुलिस ने स्थिति सामान्य होने के बाद धीरे-धीरे प्रवेश की अनुमति देना शुरू किया।
हाल के समय में न्यायालयों और सार्वजनिक संस्थानों को मिल रही धमकियों को देखते हुए प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। पुलिस ने कोर्ट परिसर में सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने और प्रवेश बिंदुओं पर सख्त चेकिंग के निर्देश दिए हैं।
फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और किसी भी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस साइबर टीम और खुफिया एजेंसियों की मदद से धमकी देने वाले व्यक्ति या समूह की पहचान करने में जुटी है। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। राजधानी में लगातार मिल रही धमकियों के बीच सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं, ताकि कानून व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
