UP में शिक्षकों को बड़ी राहत: अब सेवानिवृत्ति पर मिलेंगे 25 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी लाभ

UP Yogi Government Decision: उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी अधिकतम ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने एडेड एवं परिषदीय सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अधिकतम ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने पर सहमति प्रदान कर दी है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब ढाई लाख से अधिक शिक्षक और कर्मचारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। लंबे समय से चल रही मांग के बाद लिया गया यह निर्णय शिक्षा जगत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।