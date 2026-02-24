24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

BJP vs SP: अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा का तीखा हमला, पंकज चौधरी बोले- विपक्ष पूरी तरह हताश

BJP Attack on SP: अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने विपक्ष को हताश बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार विकास और सुशासन के एजेंडे पर मजबूती से काम कर रही है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 24, 2026

अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा का पलटवार, पंकज चौधरी बोले- विपक्ष हताशा में दे रहा गैर जिम्मेदार बयान (फोटो सोर्स : BJP WhatsApp News Group)

अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा का पलटवार, पंकज चौधरी बोले- विपक्ष हताशा में दे रहा गैर जिम्मेदार बयान (फोटो सोर्स : BJP WhatsApp News Group)

BJP Hits Back at Akhilesh Yadav Over CM Remark: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा उपमुख्यमंत्री को 100 विधायक लाकर मुख्यमंत्री बनाने संबंधी दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसे विपक्ष की राजनीतिक हताशा और निराशा का प्रतीक बताया है।

 बयान पर भाजपा की कड़ी प्रतिक्रिया

पंकज चौधरी ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अखिलेश यादव का बयान पूरी तरह राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व और संगठन की स्पष्ट व्यवस्था है तथा पार्टी अनुशासन और विचारधारा के आधार पर चलती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को पहले अपने संगठन की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, जहां लगातार जनाधार कमजोर हो रहा है और कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। चौधरी ने आरोप लगाया कि सपा में आज भी परिवारवाद हावी है और पार्टी अंदरूनी खींचतान से जूझ रही है।

भाजपा में नेतृत्व स्पष्ट, सपा में अंतर्कलह- चौधरी

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक परंपराओं और संगठनात्मक मजबूती के लिए जानी जाती है। भाजपा में निर्णय सामूहिक नेतृत्व और संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत होते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और परिवार केंद्रित राजनीति देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा ऐसे बयान देना केवल राजनीतिक सुर्खियां बटोरने का प्रयास है, क्योंकि उनके पास जनता के सामने रखने के लिए ठोस मुद्दे नहीं बचे हैं।

जनता ने दिया पूर्ण बहुमत, सरकार कर रही जनसेवा

पंकज चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर सरकार बनाई है। यह जनादेश विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था के एजेंडे के समर्थन में मिला है। कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार विकास योजनाओं को गति दे रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है, निवेश बढ़ा है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार हुए हैं। चौधरी ने दावा किया कि प्रदेश में आधारभूत संरचना, एक्सप्रेस वे, औद्योगिक कॉरिडोर, निवेश परियोजनाओं और शहरी विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है।

विकास की राजनीति बनाम बयानबाजी की राजनीति

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब प्रदेश की जनता जाति और परिवार आधारित राजनीति से आगे बढ़ चुकी है। लोग विकास, सुरक्षा और सुशासन को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को भी सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए और जनता के मुद्दों पर रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब कल्याण योजनाओं, महिला सुरक्षा, किसान हित और युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार भ्रम फैलाने और राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है।

सपा की रणनीति पर भाजपा का हमला

पंकज चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता अब केवल बयानबाजी से प्रभावित होने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन पूरी तरह मजबूत और एकजुट है तथा पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश के हर गांव और शहर में सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों और योजनाओं के कारण प्रदेश में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। बड़े उद्योग समूह उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल रही है।

विपक्ष को दी नसीहत

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्षी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना जरूरी है, लेकिन गैर जिम्मेदार बयान राजनीति की गरिमा को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब नकारात्मक राजनीति को स्वीकार नहीं करती। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जनता से जुड़े मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास पर सार्थक चर्चा करनी चाहिए, न कि सत्ता को लेकर काल्पनिक बयान देने चाहिए।

2027 चुनाव पर राजनीतिक संदेश

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। विभिन्न दल अपने-अपने समर्थकों को संदेश देने और राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। पंकज चौधरी के बयान को भाजपा की ओर से स्पष्ट राजनीतिक संदेश माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व और सरकार पूरी तरह स्थिर और संगठित है। वहीं सपा की ओर से दिए गए बयान को भाजपा ने विपक्ष की रणनीतिक प्रतिक्रिया बताते हुए खारिज कर दिया है।

भाजपा का दावा-विकास से मजबूत हुआ जनसमर्थन

चौधरी ने कहा कि प्रदेश में एक्सप्रेस वे नेटवर्क, औद्योगिक निवेश, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं और कानून व्यवस्था में सुधार के कारण जनता का भरोसा भाजपा पर लगातार मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और पार्टी विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ काम करती रहेगी।

ये भी पढ़ें

Singapore Investment Summit: सिंगापुर दौरे पर सीएम योगी की बड़ी सफलता, यूपी को मिला 6,650 करोड़ निवेश
लखनऊ
सिंगापुर में योगी का निवेश धमाका: ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क और डेटा सेंटर से बदलेगा यूपी (फोटो सोर्स : Information Department )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

भारतीय जनता पार्टी

cm yogi

मायावती

राहुल गांधी

SP national president Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 04:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / BJP vs SP: अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा का तीखा हमला, पंकज चौधरी बोले- विपक्ष पूरी तरह हताश

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

योगी मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी, तीसरे डिप्टी सीएम और संगठन बदलाव से तेज सियासत

योगी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, संगठन और सत्ता में बड़े बदलाव की तैयारी (फोटो सोर्स : Facebook BJP State President Pankaj Chaudhary)
लखनऊ

पहले मारी गोली, फिर शव के किए टुकड़े; बेटे ने पिता की हत्या कर ड्रम में छिपाई लाश

पढ़ाई का दबाव बना खौफनाक अंजाम, बेटे ने पिता की हत्या कर रची डरावनी साजिश (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

19 साल के बेटे ने पिता की हत्या कर शव के किए टुकड़े, ड्रम में छिपाई लाश-पड़ोसियों की शिकायत से खुला सनसनीखेज राज

खौफनाक वारदात: पिता की हत्या के बाद शरीर के हिस्से अलग-अलग फेंके (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

लखनऊ में सनसनीखेज हत्याकांड: बेटे ने पिता को गोली मारकर शव ड्रम में छिपाया

बेटे ने पिता की हत्या कर शव ड्रम में छिपाया, इलाके में सनसनी (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

हमारा मकसद बंगाल और यूपी में भाजपा को हराना, SIR में सिर्फ वोट काटे जा रहे- अखिलेश यादव

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.