BJP vs SP: अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा का तीखा हमला, पंकज चौधरी बोले- विपक्ष पूरी तरह हताश

पंकज चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर सरकार बनाई है। यह जनादेश विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था के एजेंडे के समर्थन में मिला है। कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार विकास योजनाओं को गति दे रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है, निवेश बढ़ा है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार हुए हैं। चौधरी ने दावा किया कि प्रदेश में आधारभूत संरचना, एक्सप्रेस वे, औद्योगिक कॉरिडोर, निवेश परियोजनाओं और शहरी विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है।