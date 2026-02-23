Singapore Investment Summit: सिंगापुर दौरे पर सीएम योगी की बड़ी सफलता, यूपी को मिला 6,650 करोड़ निवेश

Singapore Investment Summit Group Housing Project UP: उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर दौरा बेहद सफल शुरुआत के साथ आगे बढ़ा है। दौरे के पहले ही दिन प्रदेश सरकार को बड़ी उपलब्धि मिली, जब अंतरराष्ट्रीय निवेशक यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ कुल 6,650 करोड़ रुपये के निवेश संबंधी तीन महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। ये निवेश ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क और हाइपर स्केल डेटा सेंटर जैसे रणनीतिक और भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में किए जाएंगे। इन परियोजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 20 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है।