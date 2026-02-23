UP Politics: राज्यसभा चुनाव बना सपा की घर वापसी की चाबी, बागी विधायकों के लिए खुला रास्ता

पिछले राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा को उस समय बड़ा झटका लगा था, जब उसके कुछ विधायकों ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के बजाय भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था। इस क्रॉस वोटिंग ने न केवल सपा की रणनीति को प्रभावित किया बल्कि पार्टी अनुशासन पर भी सवाल खड़े किए थे। घटना के बाद पार्टी नेतृत्व ने सख्त रुख अपनाते हुए कई विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की थी। कुछ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया तो कुछ स्वयं राजनीतिक दूरी बनाकर सत्ता पक्ष के करीब चले गए।