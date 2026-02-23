BJP का हाईटेक मुख्यालय, डिजिटल वॉर रूम से चलेगी चुनावी रणनीति

जानकारी के अनुसार, भाजपा का नया प्रदेश मुख्यालय राजधानी के जियामऊ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। लखनऊ नगर निगम ने हाल ही में जमीन आवंटन से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब यह प्रस्ताव शासन के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है। राजनीतिक हलकों में इसे भाजपा संगठन के विस्तार और तकनीकी आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक कार्यालय की योजना बना रहा था, जो बदलती राजनीतिक जरूरतों के अनुरूप कार्य कर सके।