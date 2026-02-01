यूपी आज जितना बदनाम, उतना कभी नहीं था, सीधे-सादे लोगों पर दर्ज हो रहे झूठे केस- माता प्रसाद पांडेय

उन्होंने कहा कि अब यह सरकार शंकराचार्य को अपमानित करने के लिए 20 साल पुरानी घटना ढूंढ कर लाई। अगर यह शिकायतकर्ता रामभद्राचार्य का शिष्य है तो मुझसे गलती हुई है कि मैंने कभी रामभद्राचार्य पर जो मुकदमा था, वह वापस लिया था, मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। विचारों को लेकर झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप इस स्तर तक चले जाएंगे कि आप ऐसे आरोप लगवाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सरकार अब बचने वाली नहीं है।