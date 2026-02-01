लखनऊ में बोले- संजू बाबा…ओए मामू एक पेड़ लगाने का, विधायक राजेश्वर सिंह के साथ किया रोड शो

लखनऊ : बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त लखनऊ पहुंचे हैं। वह सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह के बुलावे पर यहां पहुंचे। आशियाना के बंगला बाजार में उन्होंने पर्यावरण प्रेमियों को सम्मानित किया। इसके लिए नेट जीरो कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले संजू बाबा ने 1 किलोमीटर का रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ विधायक राजेश्वर सिंह मौजूद रहे।