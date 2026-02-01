सिंगापुर में CM योगी का जलवा: 36 लाख करोड़ की इकोनॉमी के लिए मेगा रोडशो, यूपी बनेगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब!

उत्तर प्रदेश आज भारत के विकास का इंजन बन चुका है। साल 2024-25 में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) लाख करोड़ रुपये रही, जो अब 2025-26 तक लाख करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े को छूने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी निवेशकों को यूपी की 'डिजिटल सिंगल विंडो' प्रणाली की ताकत दिखा रहे हैं, जहाँ लालफीताशाही की जगह 'रेड कार्पेट' ने ले ली है। राज्य की विशिष्ट क्षेत्रीय नीतियां निवेशकों को यह भरोसा दिलाती हैं कि यूपी में उनका पैसा न केवल सुरक्षित है, बल्कि तेज़ी से बढ़ने वाला है।