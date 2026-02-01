सिंगापुर में CM योगी का जलवा: 36 लाख करोड़ की इकोनॉमी के लिए मेगा रोडशो, यूपी बनेगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब!

सिंगापुर में CM योगी का जलवा | Image - X/@IANS
CM Yogi Singapore Roadshow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 से 24 फरवरी 2026 तक सिंगापुर की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरे का उद्देश्य केवल निवेश जुटाना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को दुनिया के नक्शे पर एक 'भरोसेमंद और प्रतिस्पर्धी' बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांड करना है। भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों के बीच, सीएम योगी का यह दौरा यूपी में डिजिटलाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला साबित होगा।
उत्तर प्रदेश आज भारत के विकास का इंजन बन चुका है। साल 2024-25 में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) लाख करोड़ रुपये रही, जो अब 2025-26 तक लाख करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े को छूने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी निवेशकों को यूपी की 'डिजिटल सिंगल विंडो' प्रणाली की ताकत दिखा रहे हैं, जहाँ लालफीताशाही की जगह 'रेड कार्पेट' ने ले ली है। राज्य की विशिष्ट क्षेत्रीय नीतियां निवेशकों को यह भरोसा दिलाती हैं कि यूपी में उनका पैसा न केवल सुरक्षित है, बल्कि तेज़ी से बढ़ने वाला है।
अपनी इस यात्रा के दौरान सीएम योगी सिंगापुर के शीर्ष नेतृत्व से संवाद कर रहे हैं। राष्ट्रपति थर्मन शनमुगारत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ होने वाली इन उच्चस्तरीय बैठकों का एजेंडा बहुत स्पष्ट है। भारत-सिंगापुर के राष्ट्रीय सहयोग को उत्तर प्रदेश की जमीन पर हकीकत में बदलना। यह संवाद यूपी की प्रशासनिक क्षमता और सिंगापुर की तकनीकी विशेषज्ञता को एक मंच पर लाने का जरिया बनेगा।
योगी सरकार का विजन बिल्कुल स्पष्ट है। उनका ध्यान जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 'हाइपरस्केल एआई डेटा सेंटर्स' स्थापित करने पर है। इसके लिए सिंगापुर की दिग्गज कंपनियों को न्योता दिया गया है। साथ ही, एविएशन, एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स और ग्रीन एनर्जी जैसे भविष्य के क्षेत्रों में सिंगापुर की महारत का लाभ उठाने के लिए एमओयू (MoUs) की तैयारी है। राज्य सरकार चाहती है कि यूपी दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए एक प्रमुख 'लॉजिस्टिक्स गेटवे' बने।
इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण 'इन्वेस्ट यूपी मेगा रोडशो' है। इस भव्य आयोजन में सिंगापुर के 'सॉवरेन वेल्थ फंड्स' जैसे तामसेक और जीआईसी के साथ-साथ दुनिया के बड़े डेटा सेंटर ऑपरेटर और प्राइवेट इक्विटी फंड्स हिस्सा ले रहे हैं। यह रोडशो उत्तर प्रदेश को दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए निवेश के सबसे अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा, जिससे आने वाले समय में लाखों नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
