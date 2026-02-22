Ghazipur Police: गाजीपुर में पुलिस-चेन स्नेचर मुठभेड़: फायरिंग के बाद एक घायल, दूसरा गिरफ्त में

लखनऊ में पुलिस और चेन स्नेचरों के बीच मुठभेड़ (Source: Police Media Cell)
Ghazipur Police Lucknow: राजधानी लखनऊ में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गाजीपुर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात पुलिस और चेन स्नेचरों के बीच मुठभेड़ हो गई। संयुक्त पुलिस कार्रवाई में दो शातिर चेन स्नेचर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जबकि दूसरे को मौके से सकुशल गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से लूटी गई सोने की चेन के टुकड़े, चोरी की स्कूटी और अवैध हथियार बरामद किए हैं।
पुलिस के अनुसार दिनांक 21/22 फरवरी 2026 की रात गाजीपुर थाना पुलिस और लखनऊ पूर्वी जोन की क्राइम ब्रांच टीम संयुक्त रूप से क्षेत्र में अपराधियों की तलाश और चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि थाना गाजीपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 66/2026 से संबंधित दो संदिग्ध अपराधी घटना में प्रयुक्त स्कूटी से कल्याण अपार्टमेंट की ओर से शक्ति नगर ढाल की तरफ आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने सर्वोदय नगर बंधा रोड स्थित मजार के पास घेराबंदी कर सघन चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस और सर्विलांस टीम पूरी सतर्कता के साथ संदिग्ध वाहनों पर नजर बनाए हुए थी।
कुछ ही देर बाद पुलिस को सूचना के अनुरूप एक स्कूटी आती दिखाई दी। पुलिस टीम ने स्कूटी सवार दो युवकों को रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखकर दोनों आरोपी घबरा गए और तेजी से भागने का प्रयास करने लगे। जल्दबाजी में स्कूटी असंतुलित होकर सड़क पर गिर गई। स्कूटी गिरते ही पीछे बैठे आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई, हालांकि पुलिसकर्मियों ने सतर्कता और संयम बनाए रखते हुए तत्काल जवाबी कार्रवाई की।
पुलिस की जवाबी फायरिंग में पीछे बैठे आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे वह मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ा। घायल आरोपी की पहचान मोहम्मद फ़राज़ उर्फ रानू पुत्र मोहम्मद असलम, निवासी हारुनी मस्जिद के पास विधायक चौराहा, थाना चिनहट, लखनऊ (उम्र लगभग 27 वर्ष) के रूप में हुई। पुलिस टीम ने तुरंत घायल आरोपी को कब्जे में लेकर प्राथमिक उपचार के बाद बलरामपुर अस्पताल भेजा, जहां उसका इलाज जारी है।
मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दूसरे आरोपी मुहम्मद रिज़वान पुत्र अनवर, निवासी बड़ा खदान मोहल्ला, दोस्त मोहम्मद मस्जिद के पास, थाना मड़ियांव, लखनऊ (उम्र लगभग 26 वर्ष) को मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ के दौरान चेन स्नेचिंग की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में महिलाओं और राहगीरों को निशाना बनाकर चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है।
पुलिस तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से निम्न सामान बरामद हुआ-
बरामदगी के बाद पुलिस ने हथियारों और स्कूटी को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं और सुनसान सड़कों, बाजारों तथा भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं को निशाना बनाते थे। स्कूटी से पीछे बैठा आरोपी झपट्टा मारकर चेन छीन लेता था और कुछ ही सेकंड में फरार हो जाते थे। पुलिस को शक है कि यह गिरोह राजधानी और आसपास के जिलों में सक्रिय अन्य अपराधियों से भी जुड़ा हो सकता है। पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास और पुराने मामलों की जानकारी जुटा रही है।
इस पूरी कार्रवाई को गाजीपुर थाना पुलिस, लखनऊ पूर्वी जोन की क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम की संयुक्त सफलता माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लगातार चलाए जा रहे चेकिंग अभियान और तकनीकी निगरानी के कारण अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो पा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि राजधानी में बढ़ती चेन स्नेचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत संदिग्ध वाहनों की चेकिंग, सीसीटीवी निगरानी और खुफिया तंत्र को सक्रिय किया गया है।
मुठभेड़ की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। देर रात तक पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी से क्षेत्र में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। घायल आरोपी के स्वस्थ होने के बाद उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि बरामद स्कूटी किन परिस्थितियों में चोरी की गई और किन-किन वारदातों में इसका इस्तेमाल हुआ।
लखनऊ पुलिस का कहना है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद राजधानी में अपराध नियंत्रण के लिए तकनीकी और फील्ड स्तर पर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर अपराध करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि संदिग्ध व्यक्तियों या घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या नजदीकी थाने को दें। समय पर मिली सूचना कई बड़ी वारदातों को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। गाजीपुर थाना क्षेत्र में हुई यह मुठभेड़ न केवल पुलिस की तत्परता का उदाहरण है, बल्कि राजधानी में अपराध के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई का भी स्पष्ट संदेश देती है। पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में ऐसे अभियानों को और तेज किया जाएगा ताकि शहरवासियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग