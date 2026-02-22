22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Ghazipur Police: गाजीपुर में पुलिस-चेन स्नेचर मुठभेड़: फायरिंग के बाद एक घायल, दूसरा गिरफ्त में

Lucknow Police Encounter: लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और चेन स्नेचरों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से लूटी चेन, चोरी की स्कूटी और अवैध हथियार बरामद हुए।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 22, 2026

लखनऊ में पुलिस और चेन स्नेचरों के बीच मुठभेड़ (Source: Police Media Cell)

लखनऊ में पुलिस और चेन स्नेचरों के बीच मुठभेड़ (Source: Police Media Cell)

Ghazipur Police Lucknow: राजधानी लखनऊ में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गाजीपुर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात पुलिस और चेन स्नेचरों के बीच मुठभेड़ हो गई। संयुक्त पुलिस कार्रवाई में दो शातिर चेन स्नेचर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जबकि दूसरे को मौके से सकुशल गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से लूटी गई सोने की चेन के टुकड़े, चोरी की स्कूटी और अवैध हथियार बरामद किए हैं।

मुखबिर की सूचना पर हुई घेराबंदी

पुलिस के अनुसार दिनांक 21/22 फरवरी 2026 की रात गाजीपुर थाना पुलिस और लखनऊ पूर्वी जोन की क्राइम ब्रांच टीम संयुक्त रूप से क्षेत्र में अपराधियों की तलाश और चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि थाना गाजीपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 66/2026 से संबंधित दो संदिग्ध अपराधी घटना में प्रयुक्त स्कूटी से कल्याण अपार्टमेंट की ओर से शक्ति नगर ढाल की तरफ आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने सर्वोदय नगर बंधा रोड स्थित मजार के पास घेराबंदी कर सघन चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस और सर्विलांस टीम पूरी सतर्कता के साथ संदिग्ध वाहनों पर नजर बनाए हुए थी।

पुलिस को देखते ही भागने लगे आरोपी

कुछ ही देर बाद पुलिस को सूचना के अनुरूप एक स्कूटी आती दिखाई दी। पुलिस टीम ने स्कूटी सवार दो युवकों को रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखकर दोनों आरोपी घबरा गए और तेजी से भागने का प्रयास करने लगे। जल्दबाजी में स्कूटी असंतुलित होकर सड़क पर गिर गई। स्कूटी गिरते ही पीछे बैठे आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई, हालांकि पुलिसकर्मियों ने सतर्कता और संयम बनाए रखते हुए तत्काल जवाबी कार्रवाई की।

जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल

पुलिस की जवाबी फायरिंग में पीछे बैठे आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे वह मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ा। घायल आरोपी की पहचान मोहम्मद फ़राज़ उर्फ रानू पुत्र मोहम्मद असलम, निवासी हारुनी मस्जिद के पास विधायक चौराहा, थाना चिनहट, लखनऊ (उम्र लगभग 27 वर्ष) के रूप में हुई। पुलिस टीम ने तुरंत घायल आरोपी को कब्जे में लेकर प्राथमिक उपचार के बाद बलरामपुर अस्पताल भेजा, जहां उसका इलाज जारी है।

दूसरा आरोपी मौके से गिरफ्तार

मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दूसरे आरोपी मुहम्मद रिज़वान पुत्र अनवर, निवासी बड़ा खदान मोहल्ला, दोस्त मोहम्मद मस्जिद के पास, थाना मड़ियांव, लखनऊ (उम्र लगभग 26 वर्ष) को मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ के दौरान चेन स्नेचिंग की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में महिलाओं और राहगीरों को निशाना बनाकर चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है।

बरामद हुआ चोरी का सामान और हथियार

पुलिस तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से निम्न सामान बरामद हुआ-

  • लूटी गई सोने की चेन के दो टुकड़े
  • घटना में प्रयुक्त चोरी की स्कूटी
  • 2 अवैध तमंचे
  • 1 खोखा कारतूस
  • 3 जिन्दा कारतूस

बरामदगी के बाद पुलिस ने हथियारों और स्कूटी को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

संगठित तरीके से करते थे वारदात

पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं और सुनसान सड़कों, बाजारों तथा भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं को निशाना बनाते थे। स्कूटी से पीछे बैठा आरोपी झपट्टा मारकर चेन छीन लेता था और कुछ ही सेकंड में फरार हो जाते थे। पुलिस को शक है कि यह गिरोह राजधानी और आसपास के जिलों में सक्रिय अन्य अपराधियों से भी जुड़ा हो सकता है। पुलिस अब इनके आपराधिक इतिहास और पुराने मामलों की जानकारी जुटा रही है।

क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की संयुक्त सफलता

इस पूरी कार्रवाई को गाजीपुर थाना पुलिस, लखनऊ पूर्वी जोन की क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम की संयुक्त सफलता माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लगातार चलाए जा रहे चेकिंग अभियान और तकनीकी निगरानी के कारण अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो पा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि राजधानी में बढ़ती चेन स्नेचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत संदिग्ध वाहनों की चेकिंग, सीसीटीवी निगरानी और खुफिया तंत्र को सक्रिय किया गया है।

क्षेत्र में बढ़ाई गई सुरक्षा

मुठभेड़ की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। देर रात तक पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी से क्षेत्र में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है।

कानूनी कार्रवाई जारी

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। घायल आरोपी के स्वस्थ होने के बाद उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि बरामद स्कूटी किन परिस्थितियों में चोरी की गई और किन-किन वारदातों में इसका इस्तेमाल हुआ।

राजधानी में अपराध पर सख्त रुख

लखनऊ पुलिस का कहना है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद राजधानी में अपराध नियंत्रण के लिए तकनीकी और फील्ड स्तर पर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर अपराध करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जनता से सहयोग की अपील

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि संदिग्ध व्यक्तियों या घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या नजदीकी थाने को दें। समय पर मिली सूचना कई बड़ी वारदातों को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। गाजीपुर थाना क्षेत्र में हुई यह मुठभेड़ न केवल पुलिस की तत्परता का उदाहरण है, बल्कि राजधानी में अपराध के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई का भी स्पष्ट संदेश देती है। पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में ऐसे अभियानों को और तेज किया जाएगा ताकि शहरवासियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

ये भी पढ़ें

बरही की खुशियां बनीं खौफ का सबब: लाइसेंसी राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो वायरल
सुल्तानपुर
सुल्तानपुर बरही में युवक ने लाइसेंसी राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग, वीडियो हुआ वायरल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 02:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Ghazipur Police: गाजीपुर में पुलिस-चेन स्नेचर मुठभेड़: फायरिंग के बाद एक घायल, दूसरा गिरफ्त में

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फेमस टीचर नवीन सर ने थामा सपा का हाथ, 2027 में चुनाव लड़ने की अटकलें तेज

लखनऊ

‘रामभद्राचार्य को जेल भेज देना चाहिए था’, शंकराचार्य के बहाने अखिलेश का ‘सनातनी’ दांव, बोले- यह सरकार अब बचने वाली नहीं है

akhilesh yadav
लखनऊ

मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने मिशन पर सीएम योगी का सिंगापुर-जापान निवेश दौरा शुरू

म्यांमार यात्रा के बाद पहला विदेशी दौरा, 23-24 सिंगापुर और 25-26 फरवरी को जापान प्रवास (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

लखनऊ में LDA का बुलडोजर एक्शन, चिनहट-दुबग्गा की 10 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, हजरतगंज निर्माण सील

चिनहट-दुबग्गा में अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चला (फोटो सोर्स : LDA x )
लखनऊ

UP Administration में बड़ा बदलाव: महिला IAS अधिकारियों को मिली जिलों की कमान, देखें पूरी सूची

उत्तर प्रदेश में महिला प्रशासनिक नेतृत्व की नई तस्वीर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.