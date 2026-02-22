Ghazipur Police: गाजीपुर में पुलिस-चेन स्नेचर मुठभेड़: फायरिंग के बाद एक घायल, दूसरा गिरफ्त में

पुलिस के अनुसार दिनांक 21/22 फरवरी 2026 की रात गाजीपुर थाना पुलिस और लखनऊ पूर्वी जोन की क्राइम ब्रांच टीम संयुक्त रूप से क्षेत्र में अपराधियों की तलाश और चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि थाना गाजीपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 66/2026 से संबंधित दो संदिग्ध अपराधी घटना में प्रयुक्त स्कूटी से कल्याण अपार्टमेंट की ओर से शक्ति नगर ढाल की तरफ आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने सर्वोदय नगर बंधा रोड स्थित मजार के पास घेराबंदी कर सघन चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस और सर्विलांस टीम पूरी सतर्कता के साथ संदिग्ध वाहनों पर नजर बनाए हुए थी।