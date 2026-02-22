UP Administration में बड़ा बदलाव: महिला IAS अधिकारियों को मिली जिलों की कमान, देखें पूरी सूची

राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है कि प्रशासनिक तंत्र में दक्ष, संवेदनशील और परिणाम आधारित नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाए। महिला जिलाधिकारियों की नियुक्ति इसी नीति का हिस्सा मानी जा रही है। ये अधिकारी विकास परियोजनाओं की निगरानी के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, डिजिटल प्रशासन और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में सक्रिय पहल कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि महिला प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली में संवाद, संवेदनशीलता और बेहतर जनसंपर्क देखने को मिलता है, जिससे योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलती है।