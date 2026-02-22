लखनऊ में LDA का बुलडोजर एक्शन, चिनहट-दुबग्गा की 10 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, हजरतगंज निर्माण सील

LDA के प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार के नेतृत्व में दुबग्गा क्षेत्र के ग्राम मौरा में विशेष अभियान चलाया गया। यहां कई डेवलपर्स द्वारा बिना अनुमति के बड़ी आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही थी। जांच में सामने आया कि चीनू गुप्ता, पिंकू सिंह, पंकज सिंह सहित अन्य लोगों द्वारा करीब 25 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। भूमि को छोटे-छोटे प्लॉट में बांटकर बिक्री की तैयारी चल रही थी। LDA की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध सड़कों को तोड़ा,प्लॉटिंग के लिए बनाई गई सीमांकन दीवारें हटाईं,अवैध विकास कार्य पूरी तरह ध्वस्त कर दिए। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा ताकि किसी प्रकार का विरोध या कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।