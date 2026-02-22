22 फ़रवरी 2026,

रविवार

लखनऊ

लखनऊ में LDA का बुलडोजर एक्शन, चिनहट-दुबग्गा की 10 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, हजरतगंज निर्माण सील

LDA Action: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने राजधानी में अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चिनहट और दुबग्गा क्षेत्र में करीब 60 बीघा जमीन पर बनी 10 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कर दी। वहीं हजरतगंज में बिना स्वीकृति बन रहे व्यावसायिक भवन को सील किया गया।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 22, 2026

चिनहट-दुबग्गा में अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चला (फोटो सोर्स : LDA x )

चिनहट-दुबग्गा में अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चला (फोटो सोर्स : LDA x )

LDA Bulldozer Action in Lucknow: लखनऊ में अवैध प्लाटिंग और बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने शनिवार को बड़ा अभियान चलाते हुए कड़ी कार्रवाई की। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने चिनहट और दुबग्गा क्षेत्र में लगभग 60 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही 10 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। वहीं शहर के सबसे व्यस्त इलाके हजरतगंज में बीएन रोड स्थित एक अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई राजधानी में तेजी से बढ़ रहे अनधिकृत निर्माणों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई, जिससे अवैध कॉलोनियों के जरिए आम नागरिकों को ठगे जाने से बचाया जा सके।

दुबग्गा में 25 बीघा की अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

 LDA के प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार के नेतृत्व में दुबग्गा क्षेत्र के ग्राम मौरा में विशेष अभियान चलाया गया। यहां कई डेवलपर्स द्वारा बिना अनुमति के बड़ी आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही थी। जांच में सामने आया कि चीनू गुप्ता, पिंकू सिंह, पंकज सिंह सहित अन्य लोगों द्वारा करीब 25 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। भूमि को छोटे-छोटे प्लॉट में बांटकर बिक्री की तैयारी चल रही थी। LDA की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध सड़कों को तोड़ा,प्लॉटिंग के लिए बनाई गई सीमांकन दीवारें हटाईं,अवैध विकास कार्य पूरी तरह ध्वस्त कर दिए। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा ताकि किसी प्रकार का विरोध या कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।

चिनहट में 35 बीघा क्षेत्रफल की 6 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

प्रवर्तन जोन-5 की जोनल अधिकारी वंदना पांडेय के नेतृत्व में चिनहट क्षेत्र के ग्राम गोइला में भी व्यापक कार्रवाई की गई। यहां बिना लेआउट स्वीकृति के बड़े स्तर पर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं। LDA  की जांच में पाया गया कि विवेक सिंह,भोला वर्मा,विशाल,अर्जुन,लकी यादव,विजय कुमार,निर्मल कुमार और अन्य लोगों द्वारा लगभग 35 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी।

 LDA  टीम ने मौके पर बुलडोजर चलाकर,प्लॉटिंग के लिए बनाई गई कच्ची-पक्की सड़कें तोड़ीं,अवैध बाउंड्री वॉल हटाई। कॉलोनी विकास से जुड़े ढांचे ध्वस्त किए। अधिकारियों ने बताया कि बिना स्वीकृत मानचित्र के विकसित कॉलोनियां भविष्य में नागरिकों के लिए बड़ी समस्या बनती हैं क्योंकि उनमें सड़क, सीवर, पार्क, जल निकासी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं।

हजरतगंज में अवैध व्यावसायिक निर्माण सील

 LDA  की कार्रवाई केवल बाहरी इलाकों तक सीमित नहीं रही। शहर के मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र हजरतगंज में भी अवैध निर्माण पर सख्ती दिखाई गई। प्रवर्तन जोन-6 के जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया कि बीएन रोड पर इस्लामिया कॉलेज के पास अनूप अग्रवाल व अन्य द्वारा लगभग 4500 वर्गफीट क्षेत्रफल के भूखंड पर व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। जांच में पाया गया कि LDA से मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। निर्माण नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। व्यावसायिक उपयोग की अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बाद  LDA टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे भवन को सील कर दिया।

एलडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर सख्त अभियान

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजधानी में अवैध निर्माण और प्लाटिंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियां न केवल शहर की योजनाबद्ध विकास व्यवस्था को प्रभावित करती हैं बल्कि आम लोगों की जीवन भर की कमाई को भी खतरे में डाल देती हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमित रूप से निगरानी अभियान चलाया जाए , शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई हो,अवैध प्लाटिंग करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाए

क्यों खतरनाक होती हैं अवैध प्लाटिंग

विशेषज्ञों के अनुसार अवैध प्लाटिंग कई गंभीर समस्याओं को जन्म देती है,बिना सड़क और ड्रेनेज व्यवस्था के कॉलोनी विकसित होती है। बिजली-पानी की स्थायी व्यवस्था नहीं होती। भविष्य में रजिस्ट्री और नक्शा पास कराने में कठिनाई। बैंक लोन नहीं मिल पाता। कानूनी विवाद की संभावना बनी रहती है एलडीए ने नागरिकों से अपील की है कि प्लॉट खरीदने से पहले प्राधिकरण से स्वीकृत लेआउट अवश्य जांच लें।

प्रवर्तन टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

शनिवार को हुए अभियान में  LDA के प्रवर्तन अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हुई, लेकिन प्रशासन ने शांतिपूर्ण ढंग से पूरी कार्रवाई संपन्न कराई। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।

राजधानी में बढ़ी सख्ती, अवैध निर्माण माफियाओं में हड़कंप

लगातार हो रही कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग और निर्माण से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। एलडीए की सख्ती से यह संदेश साफ है कि बिना अनुमति के कोई भी निर्माण अब बच नहीं पाएगा। शहर के योजनाबद्ध विकास, ट्रैफिक प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन अवैध निर्माणों पर पूरी तरह रोक लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

नागरिकों के लिए LDA की अपील

एलडीए ने जनता से अपील की है कि केवल स्वीकृत कॉलोनी में ही प्लॉट खरीदें। LDA   वेबसाइट पर लेआउट जांच करें। संदिग्ध प्लाटिंग की सूचना तुरंत दें। बिना अनुमति निर्माण से बचें। 

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ में LDA का बुलडोजर एक्शन, चिनहट-दुबग्गा की 10 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, हजरतगंज निर्माण सील

