UP Shiksha Mitra:यूपी में शिक्षामित्र-अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि, 1.68 लाख कर्मियों को राहत

UP Shikshamitra: उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े दो बड़े वर्गों, शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों, के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि कर लगभग 1.68 लाख कर्मियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की है। यह ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधानसभा के बजट सत्र में घोषित किया गया। आगामी 1 अप्रैल 2026 से लागू इस नई व्यवस्था के तहत शिक्षामित्रों को प्रतिमाह ₹18,000 और अंशकालिक अनुदेशकों को ₹17,000 का मानदेय दिया जाएगा।

इस बढ़ोतरी से सरकार पर अनुमानित ₹1,480 करोड़ से अधिक का वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, जिसे राज्य और केंद्र सरकार मिलकर वहन करेंगे। यह निर्णय स्पष्ट रूप से शिक्षा और उससे जुड़े मानव संसाधनों को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।