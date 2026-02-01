21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

SIR में कट गया है नाम! 22 फरवरी को यूपी के सभी बूथों पर लगेगा विशेष अभियान, मतदाता सूची में जुड़वाएं नाम

SIR Special Revision Campaign : प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 3 कैंप पहले ही लग चुके हैं। यह चौथा कैंप है जो कि रविवार को आयोजित होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Feb 21, 2026

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दी जानकारी, PC- IANS

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान रविवार को प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जाएगा। यह अभियान पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने और सूची में दर्ज प्रविष्टियों को शुद्ध करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार कुल चार विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से 11 जनवरी, 18 जनवरी और 31 जनवरी को अभियान पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। 22 फरवरी को चौथा और अंतिम विशेष अभियान दिवस आयोजित होगा।

10.30 से 1.30 बजे तक मौजूद रहेंगे BLO

उन्होंने बताया कि अभियान के दिन प्रत्येक मतदेय स्थल पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) उपस्थित रहेंगे। बीएलओ के पास 6 जनवरी को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी, जिससे मतदाता अपने नाम की जांच कर सकेंगे। साथ ही फार्म-6 (नया नाम जोड़ने), 6ए (विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए), 7 (नाम विलोपन) और 8 (प्रविष्टि संशोधन) उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की जाएगी, जहां मतदाताओं को फार्म भरने में सहायता दी जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों, जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवकों से भी नियमानुसार सहयोग लिया जाएगा। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अभियान की निगरानी के लिए भ्रमणशील रहेंगे।

ये भी पढ़ें

दिल्ली ब्लॉस्ट में एनकाउंटर का डर दिखाकर दो दरोगा ने व्यवसायी से ऐंठे 20 लाख, पुलिस ने ऐसे चंगुल में फंसाया
मेरठ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 07:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / SIR में कट गया है नाम! 22 फरवरी को यूपी के सभी बूथों पर लगेगा विशेष अभियान, मतदाता सूची में जुड़वाएं नाम

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीएम योगी का बड़ा एलान: UP होमगार्ड भर्ती में ‘आपदा मित्रों’ को मिलेगी प्राथमिकता

cm yogi
लखनऊ

UGC नियमों के खिलाफ लखनऊ में सवर्ण मोर्चा का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग पर टकराव, पुलिस अलर्ट मोड में

लखनऊ में UGC रेगुलेशन के खिलाफ सवर्ण मोर्चा का प्रदर्शन, परिवर्तन चौराहे से गांधी प्रतिमा तक मार्च को लेकर तनाव (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

बजट सत्र खत्म होते ही ‘लखनऊ दर्शन’ बस में फिर शामिल हुई विधानसभा सैर, पर्यटन को मिला नया आकर्षण

यूपी बजट सत्र खत्म होते ही ‘लखनऊ दर्शन’ बस सेवा में फिर शामिल हुई विधानसभा सैर, पर्यटन प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी (फोटो सोर्स : Tourism WhatsApp News Group)
लखनऊ

स्कूटी जलाने की रंजिश में कल्लू बाबा की हत्या, दुबग्गा पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

दुबग्गा में 60 वर्षीय कल्लू बाबा हत्याकांड का खुलासा, रंजिश में गला घोंटकर हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

AI Impact Summit: Youth Congress के विरोध पर भड़कीं मायावती, देश की गरिमा का हनन का लगाया आरोप!

mayawati
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.