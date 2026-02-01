SIR में कट गया है नाम! 22 फरवरी को यूपी के सभी बूथों पर लगेगा विशेष अभियान, मतदाता सूची में जुड़वाएं नाम

उन्होंने बताया कि अभियान के दिन प्रत्येक मतदेय स्थल पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) उपस्थित रहेंगे। बीएलओ के पास 6 जनवरी को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी, जिससे मतदाता अपने नाम की जांच कर सकेंगे। साथ ही फार्म-6 (नया नाम जोड़ने), 6ए (विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए), 7 (नाम विलोपन) और 8 (प्रविष्टि संशोधन) उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की जाएगी, जहां मतदाताओं को फार्म भरने में सहायता दी जाएगी।