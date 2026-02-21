21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

लखनऊ

सीएम योगी का बड़ा एलान: UP होमगार्ड भर्ती में ‘आपदा मित्रों’ को मिलेगी प्राथमिकता

Homeguard Vacancy UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एलान किया है कि यूपी में 45,000 होमगार्ड भर्ती में प्रशिक्षित 'आपदा मित्रों' को वरीयता दी जाएगी और उन्हें मानदेय भी मिलेगा।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Namrata Tiwary

image

Namrata Tiwary

Feb 21, 2026

cm yogi

cm yogi Adityanath

Homeguard Vacancy UP: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का एक नया और सुनहरा रास्ता खोल दिया है। शनिवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में होने वाली 45 हजार होमगार्ड्स की भर्ती में 'आपदा मित्रों' को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। यह फैसला न केवल आपदा प्रबंधन को मजबूत करेगा बल्कि सेवा भाव रखने वाले युवाओं को सरकारी तंत्र से जुड़ने का मौका भी देगा।

अब मिलेगा मानदेय

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में आपदा मित्र के रूप में कार्य करना एक स्वैच्छिक सेवा है। यानी इसके लिए कोई नियमित वेतन नहीं मिलता था। लेकिन अब जब इन आपदा मित्रों को होमगार्ड के रूप में भर्ती किया जाएगा तो उन्हें सरकार की ओर से नियमित मानदेय (Honorarium) भी दिया जाएगा। इससे उन हजारों युवाओं को सीधा लाभ होगा जो आपदा के समय समाज की मदद के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं।

फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका

सीएम योगी ने कहा कि किसी भी आपदा के समय सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति (फर्स्ट रिस्पॉन्डर) अक्सर एक आपदा मित्र ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश ने अब तक 19 हजार आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड जैसे संगठनों से जुड़े करीब 29,772 युवाओं को भी आपदा प्रबंधन के गुर सिखाए गए हैं। इन युवाओं को इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट भी दी गई है, जिसमें लाइफ जैकेट और फर्स्ट-एड बॉक्स जैसे 15 जरूरी सामान शामिल हैं।

सुरक्षा का ख्याल: 5 लाख का बीमा कवर

सरकार केवल रोजगार ही नहीं, बल्कि इन युवाओं की सुरक्षा के प्रति भी गंभीर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा मित्रों को तीन वर्ष के लिए 5 लाख रुपये का जीवन और चिकित्सा बीमा कवर दिया जा रहा है। इसके लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक समझौता (MoU) भी किया है। यह बीमा कवर उन्हें ड्यूटी के दौरान किसी भी अनहोनी की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।

छात्रों के लिए इंटर्नशिप का मौका

जो युवा अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। सरकार स्नातक और परास्नातक (UG/PG) के छात्रों के लिए दो साल का आपदा प्रबंधन इंटर्नशिप कार्यक्रम चला रही है। इसका उद्देश्य युवाओं को पढ़ाई के साथ-साथ समाज सेवा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पेशेवर अनुभव दिलाना है, जो भविष्य में उनके करियर के लिए बेहद मददगार साबित होगा।

Published on:

21 Feb 2026 06:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सीएम योगी का बड़ा एलान: UP होमगार्ड भर्ती में 'आपदा मित्रों' को मिलेगी प्राथमिकता

