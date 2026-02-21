सीएम योगी का बड़ा एलान: UP होमगार्ड भर्ती में ‘आपदा मित्रों’ को मिलेगी प्राथमिकता

सीएम योगी ने कहा कि किसी भी आपदा के समय सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति (फर्स्ट रिस्पॉन्डर) अक्सर एक आपदा मित्र ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश ने अब तक 19 हजार आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड जैसे संगठनों से जुड़े करीब 29,772 युवाओं को भी आपदा प्रबंधन के गुर सिखाए गए हैं। इन युवाओं को इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट भी दी गई है, जिसमें लाइफ जैकेट और फर्स्ट-एड बॉक्स जैसे 15 जरूरी सामान शामिल हैं।