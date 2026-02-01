सदन में खुलासा: Mayawati को एनएसजी कवर, Akhilesh के पास सबसे बड़ी सुरक्षा फोर्स, सरकार ने रखे चौंकाने वाले आंकड़े

UP Govt Clarifies Z+ Security for Akhilesh & Mayawati: उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पर्याप्त सुरक्षा न मिलने और एनएसजी सुरक्षा न दिए जाने का मुद्दा विधान परिषद में उठाए जाने के बाद सरकार ने विस्तृत आंकड़ों के साथ जवाब दिया। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उच्च सदन में स्पष्ट किया कि प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को निर्धारित मानकों के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जा रही है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है।