Lucknow Darshan: बजट सत्र खत्म होते ही ‘लखनऊ दर्शन’ बस में फिर शामिल हुई विधानसभा सैर, पर्यटन को मिला नया आकर्षण

‘लखनऊ दर्शन’ टूर का एक प्रमुख आकर्षण लखनऊ का ऐतिहासिक जीपीओ परिसर भी है, जिसे पहले रिंग थियेटर के नाम से जाना जाता था। 9 अगस्त 1925 को हुए ऐतिहासिक काकोरी कांड के बाद अंग्रेज सरकार ने इसे विद्रोह मानते हुए लगभग 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था। सुरक्षा कारणों से इसी रिंग थियेटर में विशेष अदालत बनाई गई, जहां करीब दस महीने तक मुकदमा चला। इस मुकदमे में महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल,राजेंद्र नाथ लाहिड़ी,ठाकुर रोशन सिंह,अशफाक उल्ला खान को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि कई अन्य क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास दिया गया। आज जीपीओ परिसर में मौजूद ऐतिहासिक निशानियां और संग्रहालय पर्यटकों को स्वतंत्रता आंदोलन की गौरवशाली कहानी से रूबरू कराते हैं।