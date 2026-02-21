Lucknow Crime: स्कूटी जलाने की रंजिश में कल्लू बाबा की हत्या, दुबग्गा पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

दुबग्गा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक गड्ढे में वृद्ध व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी 60 वर्षीय कल्लू बाबा के रूप में हुई। शव की हालत संदिग्ध होने के कारण पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और हत्या की आशंका के आधार पर मामला दर्ज किया। घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल था। परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की थी।