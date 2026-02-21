AI Impact Summit: Youth Congress के विरोध पर भड़कीं मायावती, देश की गरिमा का हनन का लगाया आरोप!

मायावती ने अपने X अकाउंट पर पोस्ट करके इसकी आलोचना की। उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली में आयोजित 'AI इम्पैक्ट समिट', जिसमें देश व विदेश के काफी प्रमुख लोग आमंत्रित थे तथा यह इवेंट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था, इस दौरान जिन भी लोगों द्वारा अर्धनग्न होकर अपना रोष प्रकट किया है, जिसमें अधिकतर कांग्रेसी युवा बताए जा रहे हैं, वह अति-अशोभनीय व निंदनीय है। अगर यह सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय स्तर का नहीं होता तो अलग बात थी, किंतु समिट के दौरान ऐसा आचरण करना यह चिंता की बात है। अर्थात अपने देश की गरिमा व इमेज को न बिगाड़ा जाए तो यह उचित होगा।