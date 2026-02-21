यूपी विधानसभा में गुंजा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मुद्दा, माता प्रसाद पांडे की बात सुन हंस पड़े योगी आदित्यनाथ

माता प्रसाद पांडेय ने सदन में कहा कि सरकारी लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का खर्च छात्रों के लिए कम है। वहीं निजी विश्वविद्यालयों में बहुत ज्यादा फीस ली जाती है। उनका कहना था कि निजी यूनिवर्सिटी बनाने का कानून जब सदन में आया था, तब उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्हें डर था कि इससे शिक्षा की क्वालिटी से ज्यादा व्यापार और पूंजीपतियों के फायदे को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय शिक्षा के नाम पर छात्रों और उनके परिवारों से भारी-भरकम फीस वसूल रहे हैं।