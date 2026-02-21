21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

यूपी विधानसभा में गुंजा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मुद्दा, माता प्रसाद पांडे की बात सुन हंस पड़े योगी आदित्यनाथ

यूपी विधानसभा में निजी विश्वविद्यालयों की फीस को लेकर जोरदार बहस हुई। विपक्ष के नेता माता पांडे ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम लेते हुए सवाल किए।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Feb 21, 2026

यूपी विधानसभा में गूंजा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम!

यूपी विधानसभा में गूंजा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम!

UP Politics, Galgotias University News: उत्तर प्रदेश विधानसभा में निजी विश्वविद्यालयों की फीस को लेकर हुई बहस में एक बयान ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडेय ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय शिक्षा फैलाने से ज्यादा पैसे कमाने के धंधे में लगे हैं। इस दौरान उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम लेकर फीस के फर्क की बात की।

फीस को लेकर सरकार से सवाल

माता प्रसाद पांडेय ने सदन में कहा कि सरकारी लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का खर्च छात्रों के लिए कम है। वहीं निजी विश्वविद्यालयों में बहुत ज्यादा फीस ली जाती है। उनका कहना था कि निजी यूनिवर्सिटी बनाने का कानून जब सदन में आया था, तब उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्हें डर था कि इससे शिक्षा की क्वालिटी से ज्यादा व्यापार और पूंजीपतियों के फायदे को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय शिक्षा के नाम पर छात्रों और उनके परिवारों से भारी-भरकम फीस वसूल रहे हैं।

गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर कटाक्ष

चर्चा के बीच माता प्रसाद पांडेय ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को देख लीजिए। पता नहीं कहां का कुत्ता ले आया, कहा कि हमने बनाया यह सुनते ही सदन में मौजूद विधायकों की हंसी छूट गई। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुस्कुराते हुए नजर आए। उनके के बाद सदन का माहौला हंसी से भर गया।

शिक्षा में गुणवत्ता और व्यावसायिकता का मुद्दा

माता प्रसाद पांडेय ने तर्क दिया कि शिक्षा का काम समाज सेवा है, न कि कमाई का जरिया। उन्होंने सरकार से मांग की कि निजी विश्वविद्यालयों की फीस पर सख्त नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कड़े नियम लागू किए जाएं। उनका कहना था कि छात्रों और अभिभावकों पर इतना बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें

‘जिंदगी का लास्ट डे…’ युवक ने किया इंस्टाग्राम पोस्ट, भागते-भागते मात्र 10 मिनट में पहुंची पुलिस
अमरोहा
अमरोहा में AI ने 10 मिनट में पहुंचाई पुलिस

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 11:11 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी विधानसभा में गुंजा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मुद्दा, माता प्रसाद पांडे की बात सुन हंस पड़े योगी आदित्यनाथ

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

माघ मेला विवाद पर लखनऊ में ब्राह्मण मुद्दे को लेकर सियासी संग्राम तेज

पोस्टर वार से बढ़ी हलचल, माघ मेले की घटना ने यूपी की राजनीति में मचाई हलचल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ में पुलिस-बदमाश मुठभेड़: बैंक मैनेजर की पत्नी से लूट करने वाला आरोपी गोली लगने से घायल

वृंदावन सेक्टर-11 की घटना का खुलासा, पैर में गोली लगने के बाद दबोचा गया आरोपी (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

जब ढाबे पर BJP विधायक ने पनीर खाने से किया मना बोले- नकली है…सदन में सपा विधायक ने सुनाया किस्सा

लखनऊ

एक हजार की आबादी पर एक भी डॉक्टर नहीं? माता प्रसाद बोले – बंद हो रेफर करने की प्रवृत्ति

लखनऊ

आखिर मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर विधानसभा में क्यों मचा घमासान; क्या बोल गए विधायक-मंत्री

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.