‘जिंदगी का लास्ट डे…’ युवक ने किया इंस्टाग्राम पोस्ट, भागते-भागते मात्र 10 मिनट में पहुंची पुलिस

सुबह 10:14 बजे मेटा ने लखनऊ स्थित यूपी पुलिस के डीजीपी मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर को अलर्ट भेज दिया। मुख्यालय ने बिना समय गंवाए युवक की लोकेशन और मोबाइल नंबर रजबपुर थाने की पुलिस को भेज दिया। पुलिस टीम तुरंत सक्रिय हो गई। मुख्यालय से मैसेज मिलते ही रजबपुर पुलिस की टीम तेजी से युवक के घर पहुंची। ठीक 10:24 बजे, यानी सिर्फ 10 मिनट में वे वहां पहुंच गए। घर पर युवक गंभीर हालत में था और पास में जहर की शीशी पड़ी थी। पुलिस ने उसके परिवार वालों की मदद से उसे फौरन नजदीकी अस्पताल ले जाया। समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई।