अमरोहा में अमावस्या पर आस्था का सैलाब: बृजघाट-तिगरी में उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़

Amavasya Ganga Snan Amroha: अमरोहा जनपद में अमावस्या के पावन अवसर पर गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बृजघाट और तिगरी गंगा धाम में तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचने लगे। ‘हर-हर गंगे’ और ‘जय मां गंगा’ के जयकारों से घाटों का माहौल भक्तिमय हो गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी और लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते नजर आए।