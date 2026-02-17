अमरोहा में अमावस्या पर आस्था का सैलाब: बृजघाट-तिगरी में उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़

अमरोहा में अमावस्या पर आस्था का सैलाब..
Amavasya Ganga Snan Amroha: अमरोहा जनपद में अमावस्या के पावन अवसर पर गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बृजघाट और तिगरी गंगा धाम में तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचने लगे। ‘हर-हर गंगे’ और ‘जय मां गंगा’ के जयकारों से घाटों का माहौल भक्तिमय हो गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी और लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते नजर आए।
गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। कई श्रद्धालुओं ने गंगा किनारे हवन-यज्ञ कराए और पुरोहितों को वस्त्र, भोजन एवं दक्षिणा दान में दी। घाटों पर धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला देर तक चलता रहा। भक्तों ने मां गंगा से मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की और घर-परिवार में सुख-शांति की कामना की।
बृजघाट में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित आसपास के कई जिलों से श्रद्धालु पहुंचे। मेरठ, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर और बिजनौर से आए श्रद्धालुओं की भी भारी मौजूदगी रही। कई लोग तो सोमवार रात ही घाट पर पहुंच गए थे और वहीं रुककर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया। दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने घाट किनारे अनुष्ठान कर दान-पुण्य भी किया।
घाटों पर महिलाओं और बुजुर्ग श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। ठंड और भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं ने धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार किया। परिवार के साथ आए लोग बच्चों को भी गंगा स्नान का महत्व बताते नजर आए। पूरे घाट क्षेत्र में श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक ऊर्जा का माहौल बना रहा।
तिगरी गंगा धाम में गजरौला शहर और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यहां भी श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर हवन-यज्ञ कराए और धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। स्थानीय लोगों के साथ-साथ बाहर से आए श्रद्धालुओं ने भी गंगा माता के जयकारे लगाए, जिससे घाट का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। बृजघाट और तिगरी गंगा धाम के घाटों पर पुलिस बल तैनात रहा और लगातार निगरानी की जाती रही। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रवेश-निकास मार्गों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
बड़ी खबरेंView All
अमरोहा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग