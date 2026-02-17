17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

अमरोहा में अमावस्या पर आस्था का सैलाब: बृजघाट-तिगरी में उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़

Amroha News: अमरोहा में अमावस्या के मौके पर बृजघाट और तिगरी गंगा धाम में हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। हर-हर गंगे के जयकारों से घाट गूंज उठे, जबकि सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Feb 17, 2026

amroha amavasya ganga snan brijghat tigri

अमरोहा में अमावस्या पर आस्था का सैलाब..

Amavasya Ganga Snan Amroha: अमरोहा जनपद में अमावस्या के पावन अवसर पर गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बृजघाट और तिगरी गंगा धाम में तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचने लगे। ‘हर-हर गंगे’ और ‘जय मां गंगा’ के जयकारों से घाटों का माहौल भक्तिमय हो गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी और लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते नजर आए।

श्रद्धालुओं की आस्था और अनुष्ठान

गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। कई श्रद्धालुओं ने गंगा किनारे हवन-यज्ञ कराए और पुरोहितों को वस्त्र, भोजन एवं दक्षिणा दान में दी। घाटों पर धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला देर तक चलता रहा। भक्तों ने मां गंगा से मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की और घर-परिवार में सुख-शांति की कामना की।

दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालु

बृजघाट में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित आसपास के कई जिलों से श्रद्धालु पहुंचे। मेरठ, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर और बिजनौर से आए श्रद्धालुओं की भी भारी मौजूदगी रही। कई लोग तो सोमवार रात ही घाट पर पहुंच गए थे और वहीं रुककर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया। दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने घाट किनारे अनुष्ठान कर दान-पुण्य भी किया।

महिलाओं और बुजुर्गों में विशेष उत्साह

घाटों पर महिलाओं और बुजुर्ग श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। ठंड और भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं ने धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार किया। परिवार के साथ आए लोग बच्चों को भी गंगा स्नान का महत्व बताते नजर आए। पूरे घाट क्षेत्र में श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक ऊर्जा का माहौल बना रहा।

तिगरी गंगा धाम में भी उमड़ा जनसैलाब

तिगरी गंगा धाम में गजरौला शहर और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यहां भी श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर हवन-यज्ञ कराए और धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। स्थानीय लोगों के साथ-साथ बाहर से आए श्रद्धालुओं ने भी गंगा माता के जयकारे लगाए, जिससे घाट का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया।

सुरक्षा व्यवस्था रही चाक-चौबंद

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। बृजघाट और तिगरी गंगा धाम के घाटों पर पुलिस बल तैनात रहा और लगातार निगरानी की जाती रही। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रवेश-निकास मार्गों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 01:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा में अमावस्या पर आस्था का सैलाब: बृजघाट-तिगरी में उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अमरोहा जिला जज को ईमेल से मिली धमकी, कोर्ट परिसर में धमाके की साजिश! सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर

amroha court bomb threat email alert
अमरोहा

क्राइम फाइल: जब शादी की जिद में मां-बाप समेत 6 को काट डाला, भतीजे का दबाया गला, बेटी ने प्रेमी संग रची साजिश

UP news, UP crime
अमरोहा

कांवड़ियों पर पथराव, बर्थडे पार्टी कर रहे दूसरे समुदाय के लोगों ने मचाया उत्पात, हमले में सिपाही समेत 5 घायल

अमरोहा में हमले में घायल युवक।
अमरोहा

बुर्के में कांवड़ लेकर निकली तमन्ना…शिवभक्तों ने पुष्पवर्षा कर किया स्वागत, कल मनाई जाएगी महाशिवरात्रि

Muslim woman went to take Kanwar before Mahashivratri
अमरोहा

अमरोहा में गरजे जयंत चौधरी: कौशल महोत्सव से किसानों के धरने तक, बजट और NDA एकजुटता पर दिया संदेश

jayant chaudhary amroha kaushal mahotsav
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.