अमरोहा जिला जज को ईमेल से मिली धमकी, कोर्ट परिसर में धमाके की साजिश! सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर

अमरोहा जिला जज को ईमेल से मिली धमकी..
Court bomb threat email Amroha: अमरोहा जिला न्यायालय को सोमवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। यह ईमेल सीधे जिला जज के आधिकारिक मेल पर भेजा गया, जिसमें कोर्ट परिसर में आरडीएक्स लगाए जाने और दोपहर बाद धमाका करने की बात कही गई। सूचना मिलते ही न्यायालय परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत सतर्क कर दिया गया।
धमकी भरे मेल में बेहद गंभीर और डराने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ईमेल भेजने वालों ने दावा किया है कि जिला जज के चैंबर में 12 आरडीएक्स लगाए गए हैं और सोमवार दोपहर करीब 12:15 बजे विस्फोट किया जाएगा। इस जानकारी के बाद जिला जज ने तुरंत बार एसोसिएशन जनपद अमरोहा के अध्यक्ष को मामले से अवगत कराया और कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए।
धमकी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कोर्ट परिसर को तत्काल अलर्ट पर रखते हुए आम लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई। सुरक्षा के लिहाज से कर्मचारियों और वकीलों से सतर्क रहने की अपील की गई। पुलिस ने पूरे न्यायालय परिसर की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वॉड और बम पहचान एवं निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। टीमों ने कचहरी परिसर के हर हिस्से की बारीकी से जांच शुरू की। कोर्ट रूम, जज चैंबर, रिकॉर्ड रूम और आसपास के इलाकों को विशेष रूप से खंगाला जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहतीं और पूरी सतर्कता के साथ सर्च ऑपरेशन चला रही हैं।
धमकी भरे ईमेल में यह भी दावा किया गया है कि इस कथित साजिश की जिम्मेदारी तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने से रोकने के नाम पर ली गई है। मेल भेजने वालों ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम और पाकिस्तान की आईएसआई जैसे संगठनों का नाम लेकर धमकी दी है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इन दावों की सत्यता की गहन जांच कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ईमेल कहां से और किसने भेजा।
बार एसोसिएशन जनपद अमरोहा के अध्यक्ष सलीम खान एडवोकेट ने बताया कि जिला जज को सुबह करीब 8:38 बजे धमकी भरा ईमेल मिला। इसके बाद वकीलों और न्यायालय कर्मियों से सुरक्षा बलों का सहयोग करने की अपील की गई है। बार एसोसिएशन ने कहा है कि इस तरह की धमकियों से न्यायिक प्रक्रिया बाधित नहीं होनी चाहिए और सभी लोग संयम के साथ प्रशासन का सहयोग करें।
गौरतलब है कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और मेरठ जैसे शहरों में भी हाल के दिनों में इसी तरह के धमकी भरे ईमेल सामने आए थे। लगातार मिल रही इन धमकियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां किसी बड़े षड्यंत्र की आशंका से इनकार नहीं कर रही हैं।
अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदोरिया ने बताया कि पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते के साथ हर संभावित खतरे की जांच की जा रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल किसी विस्फोटक के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है।
