अमरोहा जिला जज को ईमेल से मिली धमकी, कोर्ट परिसर में धमाके की साजिश! सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर

अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदोरिया ने बताया कि पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते के साथ हर संभावित खतरे की जांच की जा रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल किसी विस्फोटक के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है।